Novellino: “Spalletti merita lo scudetto”

Walter Novellino, ex tecnico del Napoli, e stato intervistato alla trasmissione radiofonica Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le dichiarazioni del ex tecnico degli azzurri:

“Il Napoli ha tanta qualità, Spalletti ha valorizzato i giocatori con il suo modo di fare e la grande intelligenza nel socializzare con loro e coinvolgerli nel progetto. Sarà dura, ma piano piano la bandiera azzurra arriverà in cima alla montagna. Lo merita il Napoli, lo merita l’allenatore. Sì, Spalletti merita lo scudetto. Dopo il ko con il Milan ho letto tanta delusione e scoramento, che non c’erano più speranze e via discorrendo. Luciano ha risposto insieme alla squadra sul campo: vincere a Verona e Bergamo non è per niente facile, questi due successi in trasferta hanno dato alla squadra convinzione e consapevolezza.

Lobotka? Quando lo si è preso due anni fa non si era inserito molto bene, ora sta dimostrando tutto il suo valore, giocatore fortissimo. Fa il corto e lungo facilmente, riempie il gioco, Spalletti l’ha valorizzato al meglio. A dire il vero Luciano l’ha fatto anche con Osimhen, partito un po’ in sordina, con Elmas, ma direi un po’ con tutto il Napoli. I giocatori azzurri credono nel loro tecnico, prendete Juan Jesus: è un calciatore straordinario ed una persona perbene, lo conosco molto bene. Si fa in fretta a dire bollito, non è corretto dirlo, il brasiliano gioca centrale, esterno, e lo fa sempre al massimo, con Spalletti è tornato ad essere un signor giocatore”.

