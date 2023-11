Walter Mazzarri, l’uomo che può cambiare la storia

Ieri primo allenamento per Walter Mazzarri, tornato a Napoli dopo 10 anni per sostituire l’esonerato Garcia e riportare in porto una nave che ha mostra “falle” davvero difficili da poter chiudere.

Il compito per il tecnico di San Vincenzo si presenta certamente di non semplice risoluzione, anche perché si dovrà praticamente ricominciare quasi da capo visti i risultati del suo predecessore. Ma Mazzarri è stato sempre un allenatore che al di là della professionalità e competenza sul campo è stato sempre un gran motivatore, e probabilmente al Napoli finora sono mancate proprio le motivazioni.

Senso di appagamento? Potrebbe capitare, anche se parliamo di ragazzi che presi singolarmente fino allo scorso anno non avevano vinto nulla di davvero importante. Sarebbe casomai una forma di appagamento psicologica, mettendo a nudo i limiti di un gruppo che se non gioca da squadra non si esprime come deve.

Mazzarri recupererà ciò che Garcia ha distrutto?

Riuscirà Walter Mazzarri a rimettere in piedi il Napoli e recuperare ciò che Garcia ha dissolto in pochi mesi? È evidente che peggio del tecnico francese, sotto il piano squisitamente tecnico-tattico, sarà difficile poter fare. L’evidenza ci porta a sottolineare che gli errori del francese sono palesemente venuti a galla nel tempo. Infatti ci risulta difficile trovare un percorso netto dove la continuità di gioco ed idee tattiche si possano ricordare e raccontare.

Senza gioco né idee si viveva sui nervi oppure sulle invenzioni di singoli, impacciati con il pallone tra i piedi ed una condizione fisica che ha lasciato molti dubbi. Non tralasciando la poca attitudine a saper cambiare la gara in corsa anche se il suo taccuino sembrava quello del piccolo scrivano fiorentino.

La differenza con Mazzarri è che il tecnico Livornese è uomo di campo, uno che ha sempre lavorato su tattica e testa, caricando e motivando i propri calciatori ed in un passato azzurro ci si ricorda di quelle gare che dal 90’ venivano chiamate la “zona Mazzarri“.

È chiaro che 10 anni sono tanti e le ultime apparizioni di Mazzarri non lasciano sereni, ma il tecnico ha tenuto a specificare di essersi aggiornato e di poter continuare a lavorare al 4-3-3 tanto amato da tutti ed addirittura confessando che lo avrebbe voluto fare anche in passato, ma qui abbiamo forti dubbi, perché non aveva a disposizione gli uomini per farlo.

Ora tocca a Walter

Ma il tempo delle chiacchiere è finito, ora il tecnico di San Vincenzo dovrà rimboccarsi le maniche e recuperare una squadra spenta da luci francesi e non solo. Lavorare di testa e di tattica, anche se monco dei tanti Nazionali assenti, perché lo aspetta un ciclo di ferro alla ripresa del campionato. Atalanta, Real, Inter e Juventus: certamente un banco di prova tosto, ma la sua voglia di ritornare a lavorare sul campo può essere la scintilla che farà scattare la molla ai calciatori per riprendere la corsa in Campionato e Champions.

Gli alibi sono finiti per tutti, calciatori e società. Ai primi va ricordato che sono professionisti e come tali devono impegnarsi tutti per un unico comun denominatore, il bene del Napoli, oltre che dimostrare che ciò che è accaduto lo scorso anno non sia stato un fatto episodico.

Alla società tocca dare fiducia al tecnico e farlo lavorare in tranquillità ed autonomia. Al momento sembra ci sia un passaggio di consegna delle chiavi di Castel Volturno a Mazzarri. Sarebbe cosa buona farlo, anche per dare credito al tecnico nei confronti del gruppo già disorientato dalle troppe intrusioni negli spogliatoi tra primo e secondo tempo, oltre che la presenza assidua agli allenamenti.

