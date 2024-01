Walter Mazzarri ha vinto! Ecco il suo primo squillo

Supercoppa: Walter Mazzarri suona il suo primo squillo vero da quando è subentrato al suo collega Rudi Garcia alla guida del Napoli. Sbriciolata, con tanto di Castagnaccio, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che segna probabilmente il 101% di possesso palla, ma che non impedisce a Gollini, estremo difensore azzurro, di vivere una serata in assoluta tranquillità in quel di Riyad

Pragmatismo, giusta rabbia agonistica, squadra molto più corta, fase difensiva attenta, ma soprattutto la ritrovata forma fisica, hanno permesso a Walter Mazzarri di riprendersi il Napoli, rimodellando un gruppo che sta pian piano ritrovando autostima e giocare da squadra, con sacrificio e concentrazione, sapendo soffrire e colpire al momento opportuno

Ma sul gioco? Una risposta, chiara ed esplicita’, va certamente data agli anti Mazzarri, abituati al calcio champagne e mnemonico di era Spallettiana, ancora oggi invasi da virus tali da non consentirne la consapevolezza che quella storia è finita nel mese di giugno del 2023! Queste le tre cose, sfuggite probabilmente, all’ occhio di tifosi ed addetti ai lavori, poco attenti alle problematiche che hanno preceduto tale involuzione positiva.

Walter Mazzarri non eredita il Napoli di Spalletti!

Analizzando in breve i momenti salienti di questa stagione , con un percorso semestrale sciagurato e mal gestito dal patron azzurro, la prima cosa da puntualizzare e che Mazzarri non eredita il Napoli di Spalletti…ma di Garcia, suo predecessore poi esonerato, che aveva letteralmente distrutto e disunito una squadra, definita perfetta, entrando in dinamiche tantriche, rivelatesi poi fallimentari, che hanno tolto le poche certezze rimaste ad un gruppo che iniziava a dare i primi sintomi d’insofferenza.

Un mercato povero di idee e di calciatori che non hanno certo fatto, e credo sia un dato incontrovertibile, la differenza rispetto a chi prima era presente tra i titolari, riferimento a Kim e Lozano che non sono mai stati sostituiti da calciatori di rendimento similare o addirittura superiore!

Infine, subentrare da tecnico a gettoni, firmato un contratto fino a giugno, con un gruppo smarrito per errori di gestione societaria e pago del campionato vincente scorso, con imposizioni di modulo visto che aveva dato frutti ricchi negli anni addietro, ed un ciclo di ferro iniziale, con figuraccia annessa in Coppa Italia contro il Frosinone ricorderete, e la poca conoscenza di un gruppo al quale serviva il lavoro di campo mai svolto fin dalla preparazione estiva

Quando il lavoro paga…

Dopo aver analizzato il tutto, arriviamo a ieri sera, dove le variazioni sul tema paragone e che non sia più il Napoli di Spalletti, questo e certo, infatti e quello di Mazzarri! Variazione di modulo, difesa a tre con esterni che spingono in fase d’ attacco e chiudono in fase difensiva, con il metodista che copre la difesa, facendo anche il mediano all’ occorrenza, il centrocampista che s’inserisce, alla Hamsik per capirci, con le due mezz’ alio a spaziare, tra centro sinistra a centro destra, con il centravanti che fa da apri pista oppure conclude chiudendo la costruzione del gioco stesso. Infine, non è un dettaglio, forma fisica e spirito di gruppo che pian piano si stanno riformando e, palesemente mostrando.

Sperando di essere stato esaustivo, si può confermare che il lavoro paga, non dimenticando che non c’era né Anguissa e né Osimhen, con Meret, Demme, Natan ed Olivera ancora indisponibili, ed il poco tempo per lavorare con il gruppo, per gli impegni ravvicinati tra campionato e Champions! Dunque l’uomo di campo inizia a farsi vedere, il 3-4-3 da rimbocco coperta per la difesa, concentrazione e pragmatismo, oltre che cecchini sotto porta (Il gol di Simeone ha ricordato un’azione simile in tandem tra Lavezzi e Cavani contro il Cagliari al Sant’Elia) e la voglia di sacrificio e forma fisica che si rivedono nei 90 e più minuti.

Piccoli operai ricrescono, con il capo cantiere che sta provando a rimodellare le fondamenta, e che sembra aver trovato la giusta alchimia tra passato e presente, iniettando siringhe di personalità e dignità, da tempo smarrite, ma che stanno iniziando la cementificazione della consapevolezza di essere un gruppo, e chissà, si comincia con un appartamento e si può finire con un palazzo. La cosa certa e che si sta lavorando per renderlo confortevole ed abitabile. Il primo passo e ‘ andato, ma la cosa sicura e che comunque vada, a vincere e certamente il Walter a gettoni! A te la linea Adl!

