Walter de Maggio su Spalletti: “Partite malgestite sono 4, tutte al Maradona..”

Walter de Maggio, il giornalista della Radio ufficiale del Calcio Napoli, ha espresso il suo pensiero su Spalletti e sullo scudetto mancato degli azzurri, in una intervista a tre targata, Vigliotti, Brambati e il direttore di Tuttosport , Xavier Iacobelli

“Io dico che le partite sbagliate sono 5, il NAPOLI ha affrontato le big al MARADONA, MILAN E INTER UNA SCONFITTA ED UN PAREGGIO. C’ e stata la chance, Fiorentina e Roma, SCONFITTA E PAREGGIO, AD EMPOLI, IL CAPOLAVORO ED ENTRI NELLA STORIA…Le partite gestite male sono 5 di cui 4 al Maradona, non ne hai vinto neanche uno”

Si inserisce nel dibattito anche Gianluca Vigliotti che aggiunge…

“Tre le partite gestite amle, Roma e Fiorentina in casa, d’avanti a 100 mila persone, ed Empoli, che ti regala la legenda della storia del Npoli…Abondandis in Adbondandum, come diceva Toto’, in ultimo ci aggiungo la gara di Cagliari, pari raggiunto immeritatamente con Osimhen all 89’ min, e da primi in classifica giovando male”

Brambati, tra il tecnico e la squadra…la domanda e’…

“Luciano e sicuramente il primo ad essere amareggiato, ma va detto che non gli e’ stato chiesto di vincere lo scudetto….ma e chiaro che non e solo una gara sbgliata, allora mi domando, e solo colpa del tecnico, un portiere ad esempio, deve parare e non driblare , comunque l’elite’ del calcio e stata riconquistata, pero’ e chiaro che l’occasione era ghiotta…mi auguravo che lo scudetto tornasse al Napoli!”

Infine il direttore Iacobelli…conclude la polemica!

“Io sono con il Mertens pensiero, quando si dice la verita non si sbaglia mai, massimo rispetto per il risultato ottenuto, sia per il bilancio che per il mercato, e se solo si pensa alla fase a gironi, si parla di circa 50/60 milioni. Sono davvero tanti soldi, pero’ e singolare che non ci sia rimpianto per un traguardo perso come lo scudetto, soprattutto se dall’ altra parte, il miglior marcatore della storia del Napoli, Dries Mertens, affermi il contrario. Se il Napoli non avesse gettato in casa le occasioni, a quest’ora si parlerebbe di altro. La sconfitta di Empoli, e la punta dell’ Iceberg di questo rammarico. Vinci 2 a 0 poi perdi 3 a 2…da una squadra che veniva da 8 pareggi ed 8 sconfitte…Adesso bisogna capire il mercato del Napoli dove virera’, ma la cosa certa e che si deve fare un mercato da Champions”

