Walter De Maggio: “Si fa strada, in via ufficiosa, la notizia…”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss proiettandosi, tra le altre cose, sulla partita del Diego Armando Maradona tra il Napoli e la Salernitana, match clou della giornata numero trentadue del campionato italiano di Serie A: “Al momento mancano delle notizie ufficiali sulla gara di Fuorigrotta. Non sappiamo se si giocherà sabato oppure domenica. Non è noto nemmeno l’orario”.

Valter De Maggio ha poi aggiunto nel corso del suo intervento radiofonico: “La notizia ufficiosa è la seguente: si potrebbe giocare domenica alle ore quindici, dopo la gara tra Inter e Lazio (quello di San Siro sarà il lunch match di giornata, si disputerà alle 12.30). Luciano Spalletti ha voluto isolare la squadra. Indipendentemente da quando si giocherà, infatti, il Napoli avrà comunque l’obbligo di vincere contro la Salernitana e quindi non vuole che i calciatori abbiano altri pensieri”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati