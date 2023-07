“Volevo ringraziare Adl e Chiavelli per l’occasione di otto anni fa’…Un saluto speciale ai tifosi del Napoli” Cosi lo Giuntoli bianconero, tornò Cristiano!

Cristiano Giuntoli prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: sono rivolte al Napoli le prime parole da ds della Juve.

“Volevo fare un ringraziamento speciale a De Laurentiis, Andrea Chiavelli e ai dirigenti e a tutti i tifosi del Napoli perché otto anni fa mi hanno dato una grande occasione”.

La conferenza stampa integrale di Giuntoli

Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus, si è presentato quest’oggi in conferenza stampa ed ha voluto ricordare in primis i vertici societari del Napoli: “Buongiorno, innanzitutto grazie di essere qui presenti. Volevo fare un ringraziamento al presidente De Laurentiis e Chiavelli, perché 8 anni fa mi hanno dato una grande possibilità. Voglio ringraziare Napoli, la città e i calciatori. Primi giorni alla Juventus? Sono molto contento perché ho avuto un’accoglienza straordinaria da parte di tutti

. Ho trovato grande qualità in tutti i settori, si sono messi tutti a grande disposizione. Obiettivi della società? Io da fuori non penso ai problemi degli altri e sinceramente ho aspettato di vedere certe cose. Quello che è mi stato chiesto è di tornare a essere competitivi e sostenibili, perché il mondo va avanti in questa maniera. Non so cos posso dare ma, la mia storia parla abbastanza chiaro, ho fatto 6 anni in un club e 8 in un altro. Cercheró di dare tutta la mia esperienza a questo club prestigioso”.

Un punto su giocatori come Zakaria, McKennie, Bonucci e Arthur che sono considerati fuori dal progetto?

“McKennie lo abbiamo scoperto dai giornali ma nessuno ha detto che è fuori dal progetto. Stiamo trattando Zakaria e Arthur con un paio di club e su Bonucci anche ma finora non abbiamo trovato nulla che a lui aggradi”.

Lukaku mossa alla Giuntoli?

“Non ci saranno mosse alla Giuntoli, Allegri o Manna. Ci saranno mosse da Juventus. Noi dobbiamo tornare a fare un mercato competitivo e sostenibile. Io e Giovanni stiamo sondando tanti club e tanti giocatori, stiamo puntando tantissimo su Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean”.

Lukaku ha detto mai alla Juve. Lei se la sente di dirlo?

“Noi siamo convinti di avere un parco attaccanti molto competitivo. In questo momento non mi sento di dire niente perché siamo agli inizi del mercato. Oggi il mercato in entrata della Juve è finito, stiamo lavorando alle uscite e nient’altro”.

