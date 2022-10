Vola il Napoli delle seconde linee, anche a Cremona le cosiddette riserve, cambiano il volto alla partita.

Lo ha sempre detto Luciano Spalletti, in più occasioni, che non esistono in questa squadra, titolari e panchinari. Tutti vengono considerati allo stesso modo, sia che giochino dall’inizio o meno.

Chi ha preso alla lettera questo incipit è senz’altro Giovanni Simeone, quasi mai partito dall’inizio, ma sempre decisivo da subentrato. Ha iniziato nella gara di Champions, segnando dopo una manciata di minuti, dell’ingresso in campo. Ancora determinante al Meazza, gol e vittoria fondamentale, contro la vera rivale per il primato. Ha terminato ieri, piegando la difesa grigiorossa, in una partita tutt’altro che scontata. Ora che Osimhen è vicino al rientro, sarà interessante capire, chi dovrà cedergli il posto, un’abbondanza a cui non eravamo abituati a Castel Volturno.

La vittoria contro la Cremonese, ha ribadito l’importanza della panchina: Lozano, Olivera, Simeone hanno determinato il 4 a 1, partendo da riserve. Sembrava che il Napoli, abbondasse più nei componenti la panchina che fra i titolari. Soprattutto ora che si giocano tre partite a settimana, questa possibilità diventa un’arma vincente, che sta facendo la differenza.

Non solo l’alternanza di giocatori, ma la strategia del cambio di modulo, ha disorientato la fortezza, preparata da Alvini.

Con l’ingresso del Cholito Spalletti abbassa Raspadori sulla linea dei centrocampisti, passando ad un 4-2-3-1, che cambia l’inerzia dell’incontro.

Non a caso sarà Zielinsky , successivamente al posto di Jack, ad interpretare meglio il ruolo dietro la punta. Uomini giusti al posto giusto, questo il leit motiv del Napoli 2022/23, grazie ad una campagna acquisti, mirata e azzeccata.

In vista della gara con l’Ajax, di mercoledì, bisognerà studiare altre soluzioni, visto il susseguirsi senza sosta di partite decisive.

Rrahmani farà domani gli esami strumentali, per valutare l’entità del suo infortunio, difficilmente mercoledì sera sarà in campo. Al suo posto ieri è entrato Ostigard, che in realtà ha palesato qualche sbavatura, potrebbe essere Juan Jesus a partire titolare. Proprio i difensori centrali, sono quelli che al momento, hanno preso meno il ritmo partita, anche perché hanno giocato pochissimo. Anche Di Lorenzo avrebbe bisogno di respirare, ma il tecnico di Certaldo non rinuncerebbe mai al suo Capitano, tra l’altro è anche l’unico a non avere un’alternativa pronta, se non Zanoli, apparso ancora acerbo.

Già detto di Victor Osimhen, che a meno di imprevisti peggioramenti, sarà tra i convocati, potrebbe garantire un tempo di gioco.

Lobotka e Anguissa sono gli intoccabili, ma avrebbero bisogno anche loro di tirare il fiato, soprattutto il camerunense è sembrato non brillante come al solito, nella gara del Zini. Ndombele non è andato male e c’è sempre Demme, pronto da diversi giorni. Problemi che rendono felice il tecnico toscano, nell’avere una rosa ampia di scelta e seconde linee, di grande spessore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati