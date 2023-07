“Vola cardillo vola…” Aurelio De Laurentiis torna ai vecchi fasti, aperte le gabbiette ma non si interessano di mercato! Il Segreto parte 1^

“Vola cardillo, vola“, era il ritornello di una famose canzone napoletana degli anni ottanta, ma a quanto pare Aurelio De Laurentiis l’ha preso alla lettera. Volendo fare una metafora ironica, perché non bisogna mai prendersi troppo sul serio, basterebbe dare uno sguardo agli ultimi accadimenti di casa Napoli per capire che non si ha più notizie di quegli “uccellini” che portavano notizie dall’interno della società, da Castel Volturno fino a Dimaro, a destra e manca, per darle in pasto ai giornali.

La “nuova era” del Napoli è partita più “abbottonata” che mai, proprio come piace al patron azzurro. Gli ingaggi di Rudi Garcia e Mauro Meluso, come allenatore e direttore sportivo della squadra, sono arrivati così, a sorpresa, come fulmini a ciel sereno quando nessuno se li aspettava.

Evidentemente il patron è tornato ai suoi vecchi fasti e sta lavorando in gran segreto anche sul mercato in entrata. Vola cardillo, vola… De Laurentiis ha aperto le gabbiette e liberato gli uccellini, che sono liberi di volare e non si interessano più di mercato.

