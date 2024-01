Vogliamo dirlo che tutto nasce da maggio!

Vogliamo dirlo che tutto questo scempio nasce da maggio! Sembra che nessuno voglia farsene una ragione della realtà di quest’anno. Eppure, appare chiaro come il sole che il Napoli attuale, non è altro che un giocattolo rotto! E si sta cercando solo di non gettarlo via definitivamente.

Il continuare a far paragoni con il gruppo Campione d’ Italia di Spalletti, appare davvero fuori luogo, direi stucchevole, soprattutto se ci si ricorda come sono andate le cose da maggio ad agosto, campagna acquisti fallimentare, esonero tecnico con nuovo arrivato, DS giunto a Napoli il 29 agosto (fine mercato), gestione squadra assurda, contratti peggio, vicenda Osimhen 11 milioni, ed altri a ribasso! Ditemi voi che stagione ci si aspetta con queste premesse?

Ieri, mi sono imbattuto in un dibattito, nel salotto di una nota emittente campana, dove si parlava di numeri e paragoni rispetto lo scorso anno, e sinceramente plaudo solo coloro i quali hanno evidenziato l’importanza di non aver perso, mentre si storceva il naso per un attacco spuntato e poco atto alla conclusione verso la porta laziale.

Vogliamo parlarne? Parliamone!…

La domanda è, come mai il solo Gaetano ha provato il tiro da fuori? Eppure è entrato a 15 minuti dalla fine, giusto? Napoli remissivo? La gara doveva farla soprattutto la Lazio, giocava in casa, e con 9 defezioni e scelte obbligate, si pensa al bicchiere mezzo pieno vi pare? Ma il calcio e anche bello per questo, bisognerebbe solo essere consapevoli che quel Napoli è stato fatto morire in pochi mesi da scelte davvero incomprensibili, per quanto sbagliate!

Chi sta d’ avanti non mi pare mostri un calcio stellare da inserire negli annali dei ricordi, come quello di Sarri a Napoli oppure Spalletti lo scorso anno per intenderci, eppure sono lì! Oggi si contesta la mancanza di gioco? Colpa del tecnico? Bene esoneriamolo allora! Se questo e reputato il vero male del Napoli si mandi via Mazzarri.

A tal proposito, molti hanno anche affermato che il Napoli era quarto con Garcia, allora perché’ esonerarlo? Insomma, il francese out, Mazzarri uguale, ma i calciatori niente? Com’è che Demme, un plauso grande alla sua professionalità, non gioca mai ma quando lo fa risponde presente? Lui non ‘e distratto dal futuro?

Dobbiamo un attimo metterci d’ accordo tutti! Questa stagione, che si spera con i nuovi innesti ed i rientri, possa cambiar binario, nasce male dall’ inizio, ed il responsabile è uno ed incontrovertibile, si chiama Aurelio De Laurentiis!

Anche questa campagna di rafforzamento, tutti ad esaltarla per aver speso 50 milioni! Ma non parliamo di un gruppo che ha vinto lo scudetto? In campo andavano loro oppure Spalletti? Forse il nigeriano andava venduto a giugno cosi si evitavano problemi interni? Forse se il tecnico a giugno fosse stato tizio non saremmo a questo punto? Ma i se e ma, non portano da nessuna parte, le scelte sono state queste e rivelatesi sbagliate!



Vogliamo parlare della rivoluzione invernale?

Il mercato invernale porta 5 pedine nuove in casa Napoli, tutte scommesse come sempre, ma si spera utili alla causa! È chiaro che una volta rientrati tutti ed a mercato finito si tireranno le somme, ma basta parlare di Spalletti! Mazzarri lo si conosceva, non ha mai fatto in carriera il 4-3-3! Quindi invito tutti, anche addetti ai lavori Salettani, di non insistere sul tecnico, ma focalizzarsi su altro, basti pensare alla rivoluzione che si sta attuando con questa campagna di riparazione.

Il Napoli è strutturalmente mentalizzato per andare in Champions e costruire nuovi potenziali campioni, rivenderli ed avere bilanci solidi che ne consentono la continuità! Lo scudetto di quest’ anno resta un incidente di percorso per i conti, altrimenti non si spiega che chi vince deve abbassarsi lo stipendio! E come diventare direttore di un giornale e guadagnare di meno, per voi appare realistica la cosa?

Quindi vi invito a non far diventare oro ciò che non lo è, visto che uno scudetto non e servito a far crescere la società anzi, oggi il Napoli azzera un tricolore, riparte dalle basi, rimpinguando la rosa ma non certo con nomi di rilievo, in attesa di capire per quale tecnico sia stata fatta questa campagna invernale, in pratica, il presente oppure il futuro, attendiamone la fine dopo di che si potrà finalmente chiedere perche si sia distrutto tutto, solo perché’ la società non abbia mai voluto fare il salto di qualità, altro che progetto, quello è sempre esistito, si chiama qualificazione Champions! A te la linea Adl

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati