Vocabolario del Napoli 5.0: Senza IDEA

È difficile. La confusione di Napoli – Fiorentina offusca ogni analisi. Complicato trovare una parola che definisca questa partita e questo preciso momento.

Ci proviamo.

Teniamo la calma e scegliamo il termine IDEA.

Onestamente Garcia e la sua squadra è senza una chiara Idea o se ne ha è nel pieno di una tempesta. Burrasca pura.

Sconfitta netta. Risultato, campo e progetto tattico. Lo avevamo scritto proprio stamattina. Quel che differenzia una squadra da un gruppo, è proprio nella sua Idea-Identità.

Caratteristica che non a caso, si impernia su una Idea principe. Una idea cardine che diventa il perno su cui incentrare il Progetto.

Star nel mezzo equivale a sopravvivere. Nel centro del campo calcistico si sviluppa il senso del tutto, nel tennis, il centro del campo, è terra di nessuno.

Vivere è cosa di scelte e lati. Scelte chiare. Posizioni nette.

Garcia non pare in nessun modo aver una idea pulita, chiara, semplice e sincera.

Nulla può “Essere” senza una sua Identità. Nulla può esistere senza l’idea che la caratterizza.

Per pubblicare, per scrivere, per essere chi si vuol davvero Diventare, è essenziale aver una meravigliosa IDEA di Futuro.

