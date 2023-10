Vocabolario del Napoli 5.0: La Separazione

Le Parti sono divise in casa. Si mal sopportano. Toni, modi, gesti, rispecchiano il senso di disagio che la convivenza, senza felicità, comporta.

Letti separati e quel pessimo luogo comune del “lo si fa per i bambini”. Nulla di più ingiusto.

Il risultato di questo “stare insieme” forzato, è sotto gli occhi di tutti.

I matrimoni, quando non nascono per Amore vero, sono cattivi contratti. Frustranti.

Garcia e la Squadra son diventati vittime del loro stesso pensiero. Si combattono senza volerlo scientemente farlo. Accade alle coppie che non accettano la fine del rapporto. Accade alle coppie che, singolarmente, vedono nel Due una personale realizzazione. Fa male ma è la vita che parla. Gli “amori” finiscono e molti non sbocciano. Non ci si prende. Ci si innamora ma non si ama.

Innamoramento ed Amore, sono cose profondamente differenti ed Alberoni lo ha spiegato in maniera magistrale.

Non funziona.

Non può funzionare.

È sano in questo caso separarsi.

“La miglior cosa da fare, quando un allenatore non ha la fiducia della Società, è separarsi immediatamente”. Parole di Carlo Ancelotti nel ricordare il passato napoletano.

La SEPARAZIONE è cosa sana, naturale, importante. Garantisce Futuro e crescita se ben vissuta ed accompagnata. La nostra educazione cattolica fa ancora molta fatica ad accettare la possibilità che “il matrimonio” possa rompere il contratto. Si fa ancora molta fatica ad accettare come la fine di un rapporto possa considerarsi Liberazione.

Separarsi, lo insegnano Educatori e Psicologi, è sintomo di coppia adulta.

Chi si Ama, chi Ama, dinanzi all’Infelicità, si separa.

La Separazione in una società moderna è Maturità. Amore per chi merita Cura.

Non si rimanda.

Ci si siede e se ne parla “civilmente”.

Serve tutelare i “bambini”.

