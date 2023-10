Vocabolario del Napoli 5.0: la misura

Realizza il tuo Demone e fallo secondo Misura.

È il principio della Filosofia greca. Umberto Galimberti, è il più autorevole esponente italiano di questo “messaggio”. Il Napoli, meglio l’azienda Napoli 5.0, ha realizzato il suo Demone. Ha compreso il suo senso ed ha vinto assecondandolo. Non solo lo scudetto anche le qualificazioni Champions, le coppa Italia e le supercoppa come a breve.

Ma la MISURA ?

Il presidente De Laurentiis, ha compreso la sua reale Misura?

Può uno scudetto, il primo della gestione, autorizzare voli pindarici fuori dimensionati?

Il passato, quando si è voluto ad ogni costo trattenere “contratti” già psicologicamente partiti, ha insegnato poco.

Ancelotti, per curriculum, storia e stipendio era fuori dimensionato per il Napoli. Il risultato lo ha detto. Non esistono certezze, soltanto analisi.

È questa la sensazione.

Lo è, a mio modo modesto di vedere.

Lo è ora quando si fa il nome di Antonio Conte.

Per carità, siamo abituati a colpi di scena ma la questione è esempio di fraintendimento.

Antonio Conte ha più titoli della SSC Napoli.

Guadagna una cifra notevolmente superiore ad Osimhen, ha richieste di campo ed aziendali importanti e più di ogni cosa arriva da un tipo di gestione piuttosto personale.

Nazionale italiana e calcio inglese, lavorano da Manager. Uomo praticamente plenipotenziario. Quantomeno libero.

È la Misura dell’ azienda Napoli?

È la Misura di cui ha bisogno la Squadra?

Troppo poco è un danno.

Troppo, in assoluto, peggio.

Rischio altissimo.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati