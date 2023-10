Vocabolario del Napoli 5.0: la consapevolezza

Mente lucida.

È lunedì mattina e dopo un buon caffè, si può iniziare una moderata analisi.

Tattica e tecnica sono affidati ai meglio attrezzati. Qui, proviamo a tracciare un profilo comportamentale del Napoli che ha affrontato la Fiorentina.

Si è scelto il termine consapevolezza.

Ne ha Garcia?

Ne ha la Squadra?

Le Parti hanno conoscenza delle proprie Identità.

La consapevolezza è ciò che rende un individuo persona. Pensar di sé e pensarlo chiaramente. Io,

propongo al mondo che mi sta intorno quello che penso di me.

Propongo al mondo l’idea del mio percorso personale, dei miei sacrifici, dei pregi ed anche dei notevoli difetti.

Aver consapevolezza vuol dire rendersi evidenti. Mostrarsi. Garantire la possibilità a chi ci accompagna di comprendere come e perché farlo. Se non conosco Me, come posso raccontare la mia storia?

Se non ho consapevolezza del mio modo di star al mondo, delle mie idee, dei miei principi, come posso sedermi al tavolo delle contrattazioni e far valere i miei diritti?

Garcia lo sa?

Il sig. De Laurentiis?

La squadra?

Se non c’è consapevolezza non c’è un problema. Non c’è bisogno di intervenire, non c’è un progetto da modificare.

Più di ogni altra cosa se non c’è consapevolezza non c’è vittoria e non c’è sconfitta e questo è un infinito peccato.

