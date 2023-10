Vocabolario del Napoli 5.0: il potere

“Il Potere logora chi non ce l’ha”.

La frase pare sia stata detta da Giulio Andreotti. Non ha tempo il concetto e racconta una storia politica italiana di mezzo secolo.

Logora chi non ne ha ma comporta una serie infinita di componenti.

Soprattutto una determinante e composta COMPETENZA.

Chi commercia in gelati sa come si mescola cioccolato e nocciola ma di edilizia probabilmente ne sa poco.

Il mondo di Internet, dove tutti sanno tutto, è una illusione.

Fallimento sicuro.

Uno vale uno è una fantasia mediocre.

Decido io, io solo e me ne assumo ogni responsabilità.

Torniamo a noi. SSC Napoli.

Prendere o lasciare.

De Laurentiis è il prototipo dell’uomo solo al comando.

Detto questo, il potere, quando è utilizzato senza una educata competenza, fa più danni della grandine.

Il mondo è pieno di pseudo capitani di lungo corso che fanno da soli.

Moderni plenipotenziari.

È però un lavoro faticoso e poco gratificante.

Si gode da soli e quando si sbaglia si paga in primissima persona.

La questione Garcia è delicata. Questione privata del presidente.

Da risolvere repentinamente.

Aurelio sceglie, Aurelio decide, Aurelio deve risolvere la questione.

Garcia è nelle sue mani.

Il Potere di decisione unilaterale e singolare.

A Napoli, il Pallone ed il Potere hanno poco, molto poco di democratico.

Logora chi non ne ha ma alla lunga logora anche chi si ostina a far da sé.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati