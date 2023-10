Vocabolario del Napoli 5.0: il Mental coach ” non esiste”

Il Mental Coach non esiste. È una invenzione commerciale all’americana. Più che altro un modo di dire che autorizza “chiunque” a parlare di Uomini e Condizioni.

Delle Persone, si occupano i Pedagogisti in fase di crescita, gli Psicologi quando l’animo è da cura.

Terapia.

Liberiamo il campo da dubbi, perplessità e fantomatici personaggi più simili ad “onniscenti”.

I maghi sono sul web e nelle favole.

De Laurentiis come mental coach è qualcosa che nella migliore delle analisi, fa sorridere.

Al netto di conferenze, interventi da “padrone”, le aziende serie si avvalgono di aiuti qualificati.

Gente che nel curriculum ha lauree, master ed esperienze varie.

Questo è però il mondo dei social, dei tutorial e dei followers da influencer.

La Pedagogia aziendale non si improvvisa ed ancor meno nello sport di performance.

Negli anni 50, un certo Adriano Olivetti, affidò i più importanti rami d’azienda a filosofi e sociologi.

Era un uomo illuminato.

Da studiare.

Oggi, identico approccio è di un certo Cucinelli.

Re mondiale del cachemire.

Non si improvvisa il lavoro con le Persone. Non si improvvisa il lavoro.

Pedagogista dello Sport

