Vizi e virtù dell’Inter: così gioca il prossimo avversario del Napoli

Inter–Napoli è seconda contro prima in classifica, divise da un misero punticino. Eppure definire lo scontro diretto che vale il primato in solitaria alle porte della sosta già un’inappellabile sfida scudetto non avrebbe senso. Del resto, Conte insite sulla sua idea, confermata anche dopo la scoppola contro l’Atalanta. Non bisognava esaltarsi prima, tantomeno deprimersi adesso: gli azzurri stanno ricostruendo. E come tutti i programmi non a breve termine, urge supportarli con dosi massicce di pazienza.

Per limitare il pericolo sorpasso, dunque, Conte potrebbe tentare di minimizzare i rischi, scegliendo come sempre un atteggiamento piuttosto conservativo. Rinunciando al pressing alto, ed al contempo schierandosi con un blocco medio, funzionale a non concedere la profondità ai nerazzurri. Il principio di base rimane quello di schermare l’imbucata interna verso Thuram e Lautaro, una direttrice di passaggio micidiale della manovra interista. Così da invitare i Campioni d’Italia a esplorare l’esterno, dove troveranno sicuramente meno spazio, considerando l’esemplare strategia in fase di non-possesso predisposta generalmente dall’allenatore salentino. Ovvero, abbassare Politano sulla linea dei difensori, ridisegnando il Napoli sul 5-4-1.

I principi di gioco

Insomma, gestire il ritmo, impostando una partita assai controllata. Dove sia possibile fare grande attenzione alle terribili ripartenze dei padroni di casa. Un piano ben congegnato, se ad un approccio appositamente più consapevole, attuato con la volontà di preservare la struttura stretta e corta della squadra partenopea sottopalla, si associno poi buone letture negli accoppiamenti. Evitando cioè di perdere i riferimenti durante gli scivolamenti laterali o le scalate di reparto. Non a caso, uno dei maggiori pericoli prodotti dagli uomini di Inzaghi è la rotazione posizionale. Specie le combinazioni con cui riescono a muovere l’assetto difensivo altrui, per andare in verticale oppure sovraccaricare le fasce.

Urge quindi avere le idee chiare in entrambe le fasi di gioco. Non farsi spaventare, arretrando inesorabilmente sotto la spinta dell’Inter: evitare che possa prendere sempre più campo. Perciò, cercare di limitare in primis il contributo di Çalhanoğlu, controllato presumibilmente dal rientrante Lobotka. Con Kvaratskhelia, Lukaku e Politano che si orienterebbero rispettivamente su Pavard, De Vrij e Bastoni. A completare lo scenario, McTominay su Barella e Anguissa opposta a Mkhitaryan. I due terzini pronti a presidiare lo spazio ai fianchi di Rrahmani e Buongiorno, invece di alzarsi sui “quinti”.

Situazioni determinanti

L’Inter tende ad attaccare lo spazio alle spalle dei terzini altrui, con Dumfries e Dimarco, piuttosto aggressivi nell’esprimersi con gamba tonica e sette polmoni. Il trigger che innesca la giocata è la mezzala (Barella o Mkhitaryan) che si abbassa molto nella propria trequarti, a sostegno del terzetto difensivo, portando fuori zona chi è deputato al controllo delle fasce. E immediatamente dopo verticalizzargli alle spalle, mentre i “quinti” proseguono nella loro corsa. Movimento letteralmente devastante se i centrocampisti avversari non riescono ad assorbire velocemente l’inserimento, seguendolo fino alla linea di fondo.

Di contro, in un Napoli che sta sperimentando un possesso meno ragionato, maggiormente incline alla verticalità, l’ago della bilancia continuerebbe ad essere McT, che piazzandosi sulla stessa linea di Big Rom, trasforma in attacco il modulo nel classico 4-4-2 con cui tenere occupata la retroguardia nerazzurra. Gli energici inserimenti dello scozzese, abbinati alla imprevedibilità di Kvara, possono certamente sovraccaricare quella specifica porzione di campo, consentendo i tagli dal lato debole. Un’arma affilatissima, avere un paio di soluzione del genere, perché costringono De Vrij a uscire esternamente, per contrastare le qualità nel dribbling del georgiano. Costruendo un contesto favorevole che lascia uno spazio da occupare, grazie al movimento senza palla di Politano o addirittura Di Lorenzo attraverso un rapido cambio fronte.

