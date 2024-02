Vizi e virtù del Verona: così gioca il prossimo avversario del Napoli

Il Verona è impaludato in piena zona retrocessione, eppure neanche la posizione di classifica ai limiti del drammatico dei gialloblù basta a veicolare nei tifosi del Napoli un senso di totale tranquillità. Una insicurezza strisciante nutrita da mille dubbi nei confronti degli azzurri, che rende bene l’idea della stagione contraddittoria che stanno vivendo all’ombra del Vesuvio, caratterizzata da numerose prestazioni opache. Le difficoltà sono ormai note. E hanno inciso paurosamente sul rendimento del gruppo.

Nondimeno, basta un momento di brillantezza per fare la differenza. Dunque ci si interroga in quale direzione andrà il futuro della squadra partenopea. Soprattutto se esistano ancora dei margini di miglioramento oppure ha già toccato il suo tetto massimo. Una domanda cui potrebbe dare una risposta precisa la partita contro gli scaligeri.

Densità vs possesso

Presumibilmente, Baroni cercherà di prendere le misure al gioco di Mazzarri facendo grande densità centrale. Un atteggiamento pensato per manipolare il possesso dei partenopei sin dalla giocata iniziale, funzionale a rallentarne l’efficacia in fase di costruzione bassa. Nello specifico, oltre ad abbinare Noslin sul centrale azzurro, i veronesi tenteranno di mettere in atto una serie di scalate che permettano poi di non far progredire la circolazione del pallone, combinando le uscite di Folorunsho e Lazovic sui “braccetti”, mentre Tchatchoua e Cabal aggrediscono molto in fascia.

Piano gara orientato sostanzialmente a mettere in ombra Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus. Ed al contempo, occupare la metà campo del Napoli, disinnescando il sovraccarico laterale dei “quinti”, così da inibire lo scarico in ampiezza su Mario Rui e Di Lorenzo. Il classico fuori-dentro, un’arma storicamente utilizzata dall’allenatore toscano per spianare la strada alla risalita immediata attraverso il passaggio verso l’esterno, cercando la ricezione alle spalle della prima pressione. A quel punto, utilizzare il supporto dei centrocampisti, nonché il movimento incontro di Simeone (o Raspadori) in qualità di “terzo uomo”, per combinare sul breve e favorire il successivo attacco alla profondità del centravanti. Questo tipo di lavoro apre tracce interne che permettono ai Campioni d’Italia di portare il pallone nella trequarti avversaria, e dopo verticalizzare.

Assorbire esterni e “quinti”

In tutto ciò, Duda e Serdar dovranno svolgere un compito delicatissimo, equilibrando il Verona sottopalla. Non solo coprendo i compagni. Ma anche facendo da pendolo tra le uscite in avanti verso Zielinski e gli scivolamenti difensivi per assorbirne eventualmente gli inserimenti.

Insomma, all’orizzonte si prospetta un match dall’indole brutta, sporca e cattiva. Specialmente se il Verona dovesse riuscire veramente a mettere la museruola a “quinti” ed esterni azzurri. Gli unici, in questo particolare momento che sta attraversando il Napoli, a smarcarsi, tagliando il campo in diagonale, costringendo gli avversari a fare delle scelte idonee a chiudere lo spazio tra le linee.

