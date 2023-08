Per il Frosinone la Coppa Italia ha rappresentato l’ultimo banco di prova in vista della partita contro il Napoli.

I ciociari sono una neopromossa. Inoltre, hanno cambiato anche guida. Eusebio Di Francesco, infatti, ha ereditato la panchina da Fabio Grosso. Stesso sistema, il 4-3-3, e identica voglia di ricercare un calcio propositivo. Ma interpreti differenti.

Con Guido Angelozzi, sopraffino scouting nello scovare giovani promesse – ultimi in ordine di arrivo, il centrocampista Enzo Barrenechea, dalla Juve, ed il portiere Michele Cerofolini, dalla Fiorentina -, che ha cercato di ricostruire un gruppo in grado di dominare la cadetteria (miglior attacco e miglior difesa), tentando di mantenerne intatta la competitività, con soluzioni comunque economicamente sostenibili.

In effetti, l’intelaiatura della squadra salita in Serie A è stata quasi smantellata. Sono andati via alcuni dei principali interpreti della promozione: Roberto Insigne a Palermo, Mulattieri e Boloca al Sassuolo. Sampirisi e Frabotta sono rientri per fine prestito, rispettivamente a Monza e Juventus. Mentre Rohden ha scelto la Turchia.

Duplice, dunque, la scommessa del diesse per puntellare la rosa con ingressi mirati, a prezzo contenuto. In primis, che i talenti capaci di spostare gli equilibri in Serie B – su tutti, Giuseppe Caso -, possano ripetersi pure al piano di sopra, senza patire oltremodo il salto di categoria.

Poi, la speranza che i colpi di mercato, tipo Marvin Cuni, attaccante “fisicato” scovato nell’equivalente della Serie C tedesca, nelle amichevoli estive ha destato un notevole interesse, oppure il georgiano Kvernadze, funzionino anche in Italia, dimostrandosi subito impattanti e performanti.

Come il suo connazionale Kvartskhelia, Kvernadze si affida molto alla sensibilità del piede preferito – il destro – per piazzarsi sul binario opposto, e da lì puntare continuamente l’avversario.

La probabile formazione

In questo scenario, il nuovo allenatore ha utilizzato il match col Pisa per sciogliere gli ultimi nodi, così da avere le idee maggiormente chiare circa l’undici da opporre ai Campioni d’Italia, nell’esordio in campionato di sabato prossimo.

Contro i toscani, Di Francesco ha schierato, davanti a Turati, una difesa composta da Oyono a destra e Marchizza sull’altro lato; con Monterisi e Romagnoli coppia centrale.

A centrocampo, Mazzitelli fungeva da metodista, supportato ai lati da Gelli e Harroui.

In attacco, vertice offensivo Borrelli. Sugli esterni, Baez a destra e Caso a sinistra.

Con Lulic che sta recuperando dall’operazione al crociato e Kalaj costretto in infermeria, nella formazione anti-Napoli qualche possibilità di scalare posizioni nelle gerarchie potrebbero averle Brescianini per lo slot da mezzala, Cuni da centravanti e Kvernadze in qualità di offensive player.

Poiché il Frosinone è un cantiere aperto, i soliti “bene informati” confermano l’indiscrezione di Ferragosto: il Napoli starebbe accelerando per acquisire a titolo definitivo Walid Cheddira. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’incontro col Bari per concretizzare il trasferimento in azzurro dell’attaccante. Quindi, immediatamente dopo, verrebbe dato in prestito proprio ai ciociari. Il marocchino, dal canto suo, pare aver manifestato un certo entusiasmo al giro di mercato.

I principi di gioco

A Di Francesco, sicuramente voglioso di rilanciare la sua carriera dopo le ultime esperienze negative sulle panchine di Sampdoria, Cagliari e Verona, condite da conseguenti esoneri, verrà chiesto di plasmare in fretta una squadra che possa battersi ad armi pari con la concorrenza, per centrare la prima salvezza nella storia del Frosinone in A.

Nell’ottica di far male agli avversari, al tecnico piace un gioco diretto e verticale, associato al desiderio di pressare o riaggredire con coraggio, per recuperare palla alti e sfruttare poi le rapide transizioni.

Nondimeno, non è raro vedere Turati cominciare l’azione: l’estremo difensore, piuttosto che calciare lungo, stimola la costruzione dal basso, consentendo ai giocatori di movimento la ricezione di palloni puliti.

Insomma, il Frosinone elabora efficaci combinazioni da dietro, attraverso il tradizionale sviluppo in catena laterale, con le rotazioni tra terzino, mezzala ed esterno.

Un contesto tattico in cui Di Francesco potrà avvalersi dell’esperienza di tre “senatori” in maglia gialloblù: Oyono, Baez e Caso.

Giocatori determinanti

Anthony Oyono è una creatura di Angelozzi, che l’ha pescato addirittura nella Serie C francese. Classico terzino di corsa e governo, cui piace particolarmente spingere in avanti, il nazionale del Gabon fa della duttilità la sua arma fondamentale, potendo esprimersi compiutamente sia a destra che a sinistra.

Complice l’acquisto di Marchizza dal Sassuolo, mancino naturale, nel precampionato Di Francesco ha sempre puntato sulla inamovibilità di Oyono in fascia destra. Del resto, ha già dimostrato in B di sapersi inserire con puntualità alle spalle della linea difensiva, arrivare sul fondo e crossare in modo pericoloso.

Un’altra gradevole sorpresa del calcio d’agosto è Jaime Baez, arrivato dalla Cremonese lo scorso gennaio, nella finestra invernale di mercato. L’uruguaiano non avrà grandi abilità realizzative, ma accompagna costantemente la fase offensiva, aggredendo la profondità, o garantendo valide opzioni di passaggio in ampiezza ai compagni.

Tra i più attesi, tuttavia è da Giuseppe Caso che il Frosinone si aspetta una varietà di soluzioni offensive.

Magari, dopo aver letteralmente spadroneggiato l’anno passato, adesso quest’ala assai creativa e imprevedibile, che gioca a piede invertito, partendo largo a sinistra, potrebbe fare il salto di qualità definitivo. In virtù di letture – in campo aperto e nello stretto – che gli permettono di isolarsi in situazioni di uno contro uno. Oltre a rientrare sull’interno, qualora l’avversario provasse a mandarlo sul fondo, obbligandolo a usare il piede debole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Garcia non ha fretta e continua le prove tattiche verso Frosinone

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati