Vittorio Tosto: “A Napoli il calcio si vive a 360°”

Vittorio Tosto, ex azzurro, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli, e sulla citta’ ed ambiente ha dichiarato:

“ Un pensiero personale frutto anche se me lo consentite di un lavoro svolto io ho avuto l’onore e la fortuna di giocare nel Napoli Io credo che sia tra le 5 d’europa e il livello di difficoltà altissimo giocare nel Napoli bisogna essere veramente forti perché Napoli a differenza di Milano di Torino differenza di Londra differenza di Barcellona a differenza di qualsiasi città forte con questo bacino di tifosi e con questo potenziale Napoli ha una sola città Napoli ha scusatemi a una sola squadra quindi il napoletano voglio dire nel mondo ti fa solo Napoli ok quindi questa è una cosa meravigliosa però è chiaro che a livello psicologico livello di difficoltà mentale non è non è di semplice e gestione”

“l’esperienza da quello che il percorso del Napoli è soprattutto l’aspetto citologico perché perché questo percorso questo bivio questo processo si sta verificando praticamente ogni anno il Napoli compie un percorso con un campionato ottimo inciampa su qualche buccia di banana e si arriva fino alla fine che fa grandi campionati per tre quarti poi l’ultimo quarto dove c’è il Rush finale subentrano le ansie le paure no non deve più capitare, Ormai dei tifosi la gola no no no non sto dicendo questo sto dicendo che Napoli ha nemici in tutta Italia alla stampa contro a Città grosse come Milano Roma e Torino contro voglio dire il Napoli rotta da solo e Napoli è una piazza una città che è devota e Napoli ovviamente fa molta più strada e meno fatica a livello psicologico per ottenere uno scudetto rispetto ad altre piazze OK per tanti motivi perché ambienti sono sostenuti e Napoli in lotta da solo contro se stesso quindi cosa vuol dire questo vuol dire che nei momenti difficoltà si viene anche provocati da fattori esterni se viene stuzzicati è ovvio che c’è la rivalità ha avversaria e attingono su tutte si cerca di creare anche il disagio no è un vantaggio mettere fermento a Napoli è un vantaggio perché più c’è fermento più si crea ansia e più questa porta mancanza di risultati quando si va affrontare un percorso importante e ci arrivi con grande entusiasmo a Napoli è difficile vincere se tu vai a giocare a napoli che l’ambiente è deluso è più facile che il napoli in una fossa perdere in casa questo vi voglio far capire magari uno sfondo “

