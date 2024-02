Vittorio Feltri: “Piagnisteo disgustoso. Testo incomprensibile!”

Vittorio Feltri non le manda mai a dire. In un articolo su il Giornale, l’ex direttore di Libero risponde così al messaggio di una lettrice riguardo le polemiche scatenate su Geolier nel Festival di Sanremo 2024. Da premettere che il Feltri e ‘ sempre stato un personaggio anti-napoletano, mostrando più volte un’empatia totale verso il popolo partenopeo. Dal colera ai falsi invalidi fino al Coronavirus ed ora Sanremo (Chiedere a De Giovanni la verità!) Purtroppo l’Ignoranza che “Lega” questi personaggi alla terra, inquina ogni giorno il mondo, trasformando l’unità d’ Italia, in una vasca di letame dal puzzo con il nome riconosciuto Leghista! Detto questo, vi riportiamo fedelmente le affermazioni al dopo Festival espresse su il Giornale dall’ ex diretto di Libero:

“Spero con questo di chiudere ogni ulteriore dibattito intorno ad un tema che giudico inutile e noioso, ossia il Festival di Sanremo. Le polemiche sono rinviate al prossimo anno e saranno più o meno le stesse. Non ci sono mancate, infatti, nemmeno in questa edizione le accuse di razzismo”

“Stavolta a piagnucolare sono i napoletani che, non accettando, per campanilismo, la sconfitta del proprio cantante preferito, tacciano gli organizzatori di essere disonesti, di avere barato, di avere truccato i numeri. E si dicono altresì vittime di discriminazione. Nulla è meno elegante dell’incapacità di perdere “scadere nel patetico vittimismo”

“Per dirne una, le altre decine di cantanti che allo stesso modo non si sono conquistati il podio di chi sarebbero state vittime? Siamo di fronte a un piagnisteo disgustoso. Ritengo semmai che i napoletani siano stati avvantaggiati in quanto è stata ammessa in gara una canzone il cui testo risulta essere in dialetto e quindi incomprensibile a molti telespettatori”

Vittorio Feltri, dall’ alto del tuo “Bergamasco” ignorante, Questo come lo giudichi? Tutti iscritti con Salvini?

A distanza di diversi giorni non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo. Sta diventando virale sui social di un giornalista. Queste le sue parole:

“Buongiorno a tutti, sono Cesare D., sono un giornalista ed ero presente in sala stampa Lucio Dalla per le votazioni, ho partecipato a tutta la settimana del Festival di Sanremo. Ho preso qualche giorno per riflettere, decidere se fare o meno questo video e penso che sia arrivato il momento giusto per farlo. Quello che è andato in scena per quanto riguarda le votazioni e Grolier è per me un qualcosa di vergognoso. Intanto la maggior parte delle persone che si trovavano in quella sala stampa non avevano un tesserino da giornalista, È vero che la sala stampa è composta da stampa, web e radio ma in una kermesse così importante un minimo di selezione sarebbe il caso di farla”.

“Seconda cosa. Tantissime persone non conoscevano Geolier, avevano una cultura musicale mediocre. Come si fa a non conoscere un cantante che nel 2023 si è classificato primo nella maggior parte delle classifiche italiane e ha venduto brani come nessun altro fino a quell’anno. Una persona che può esprimere il suo voto in una kermesse canora può non conoscere Grolier? Secondo me no”.

“Terza cosa: il pregiudizio. C’è stato un pregiudizio nei confronti di questo ragazzo per le sue origini napoletane. Ho sentito più di un collega quando c’era la Top 5 e bisognava scegliere dire ‘non votate Irama, non votate Annalisa, sappiamo che la sfida sarà tra Geolier e Angelina Mango, votate Angelina, non disperdete questo voto altrimenti avvantaggiamo il napoletano‘. Questo l’ho visto con i miei occhi e l’ho sentito con le mie orecchie perché io ero presente”.

“La domanda che vi faccio è: ma voi non vi vergognate un po’? Non vi vergognate di aver votato una persona non perché vi piaceva la canzone, non perché la apprezzavate ma solo per far dispetto al napoletano. Ma che razza di persone siete? Mi auguro che la Rai per un concorso così importante l’anno prossimo faccia una selezione maggiore. Scusaci Geolier, io te l’ho anche detto, hai 23 anni, mi dispiace che un ragazzo di 23 anni sia stato fischiato, con persone che hanno abbandonato le poltrone, ma sei l’orgoglio di un popolo”, ha concluso il giornalista

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati