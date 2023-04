Vittoria da Operai a Lecce

È la vittoria più complicata della stagione. Il Lecce e Marco Baroni, per paradosso, sono gli avversari più scomodi per Spalletti. Al Via del Mare è più articolato di quanto dice la classifica. Il Milan e Pioli meritano un discorso differente. Lo affronteremo poi. Quello di stasera è un Napoli a ritmo ridotto. Respiro corto. Fa fatica ad innestare le marce alte, il Lecce gioca di impeto ed animo ma la differenza della rosa è troppo evidente. Il Napoli la vince, su un autogol, senza mai schiacciare i salentini. Partita strana, difficilmente etichettarla. Vive di fasi. Dapprima il Lecce ci prova, poi il Napoli va in vantaggio con capitan Di Lorenzo. Nella ripresa il Lecce spinge, mette il Napoli in difficoltà ed arriva un giusto pareggio. Di Francesco. Il Lecce ora rintanato, subisce la qualità orchestrata da Lobotka e soci. Arriva la papera comica a metà tra Gallo e Falcone.

Mai dire gol e Napoli nuovamente in vantaggio. Il Lecce viene avanti più per inerzia che per desiderio. Arrivano ancora occasioni con le squadre aperte ma il risultato resta Lecce-Napoli 1-2.

3 punti e bus pronto per il ritorno a Castelvolturno.

Risultato importante anche se frutto di uno spettacolo non entusiasmante. Siamo troppo ben abituati ed il Napoli quando non viaggia a tutta, fa fatica. Anche con il Lecce delle sei sconfitte consecutive.

Vittoria importante soprattutto da un punto di vista psicologico. Ci si rimette in contatto con lo spirito finora vissuto. La settimana appena trascorsa, faticosa ed affannata, ritrova un Napoli più operaio che orchestrale. Si torna a casa con il vantaggio comodissimo di questo 2023.

La serata ha un però. Un però che ha il sapore di allarme ed un pizzico di leggerezza.

In questo momento, fatta eccezione per un evanescente Raspadori, il Napoli e Spalletti, non ha attaccanti.

Si è stirato Simeone.

Era il caso di rischiarlo a 15 minuti dalla fine con risultato “acquisito”?

Ne riparleremo.

Si torna a casa .

Sera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati