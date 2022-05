Vittoria azzurra: ma sulle tribune si canta “Odio Napoli”

Un finale di campionato segnato da vittorie sperate, attese e pretese dai tifosi del Napoli di Spalletti, che ieri contro il Torino di Juric, hanno portato tre punti “a casa” con un goal al ‘ 73 di Fabian Ruiz.

Come sempre non mancano le polemiche, una su tutte, il rigore sbagliato del capitano Insigne, che però non ha inciso sul esito finale del match.

La parola più importante

Tuttavia ciò che conta in assoluto nel mondo del calcio sono indubbiamente le parole dei tifosi i quali diventano inevitabilmente i protagonisti del post-match.

Infatti non hanno atteso molto tempo prima di esprimere il loro parere attraverso i canali social, inondando il mondo di Twitter con dei post di disapprovazione.

Nei confronti della società? No, nei confronti dei tifosi del “Toro”.

Infatti, quella di ieri, non è stata una bella pagina di calcio per i granata. Sugli spalti infatti, nei primi ’45 di gara, i sostenitori del Torino, hanno intonato un coro nel quale la frase ricorrente era “Odio Napoli.”

Tra ricordi e cori razzisti

Si potrebbe scrivere molto in merito alle tifoserie di tutte le squadre italiane, passando dalla Serie A ai campionati minori. Tuttavia, per quanto non sia la prima volta e l’unico club ad aver inneggiato, con dei brutti modi, ad una squadra avversaria, c’è un particolare che ha destato perplessità.

Il 4 maggio ricorre la commemorazione della Strage di Superga. Una pagina drammatica di storia non solo calcistica ma anche Italiana.

Un ricordo che ad oggi fa ancora male, in quanto persero la vita ben 31 passeggeri, tutti ragazzi del club Torino. Ed è per questa ragione che la perplessità circonda le parole dette ieri allo stadio.

Si perché la squadra di Juric, in occasione della ricorrenza della tragedia, con un meraviglioso gesto di commemorazione, è andata nel luogo in cui sono affissi i nomi delle 31 vittime. L’attuale capitano del Torino, Andrea Belotti, con voce particolarmente commossa ha letto i nomi di ogni ragazzo prematuramente scomparso.

Un bellissimo gesto in ricordo di uomini e di calciatori unici nel loro genere. Un dolore quello di Torino al quale si è stretta tutta la SerieA, Napoli compreso, dove non esistite parole razziste o di scherno, perché al di la della maglia e della bandiera, il calcio cosi come lo sport in generale, devono essere sinonimo di disciplina, di rispetto, di sana competizione. Al termine di ogni partita, non sono solo i giocatori avversari a doversi stringere la mano, ma figuratamente anche le tifoserie, in segno di sportività.

Un aggettivo, quest’ultimo, che non sembra ancora essere entrato a far parte del vocabolario calcistico, ed è un peccato se si tiene conto degli altri sport in cui il rispetto è la base fondante della disciplina sportiva.

Perché nel 2022 ancora dobbiamo parlare di questi episodi?

Allora la domanda che viene da porsi è: tutti colo i quali cantano cori razzisti, inneggiando all’odio verso una squadra, perché sono i primi ad applaudire alle campagne contro l’odio ? Ciò significa che come sempre ci troviamo dinnanzi ad un atteggiamento ipocrita, che difficilmente riuscirà a far evolvere una mentalità ad oggi retrograda.

Un sostegno alla squadra che finisce con il diventare un banale e squallido coro razzista.

C’è chi, tra i tifosi azzurri, ha commentato l’accaduto rispondendo semplicemente:

“Odio Napoli” Rispondiamo in campo. Sottolineando come sia inutile sostenere la squadra ricorrendo alla vessazione, perché di fatto, il talento e la focalizzazione all’obiettivo non possono essere messi a repentaglio nemmeno se in campo si è soli.

