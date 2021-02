Vita da Club: Il Napoli Club Monaco di Baviera

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La ventiseiesima intervista è dedicata al Club Napoli Monaco di Baviera del presidente Antonio Tufano.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Salve mi chiamo Tufano Antonio e sono il presidente del Club Napoli Monaco di Baviera. Sono emigrato per lavoro nel 1979 nel centronord della Germania e nel maggio del 1986 ho fatto ritorno a Napoli lavorando come imbianchino. Qui ricevetti una grande occasione. Il capomastro mi propose di andare con lui a pitturare casa di Maradona dove ebbi l’occasione di conoscere Claudia Villafane e altri amici di Diego. Purtroppo lui era in Messico per partecipare al mondiale, dove, grazie soprattutto alle sue prodezze, l’Argentina ha portato a casa la Coppa del Mondo. Questa piccola avventura nella mia terra natia si è conclusa nel dicembre dello stesso anno, in cui ritornai in Germania, questa volta a Monaco dove risiedo ancora oggi. Tuttavia il mio cuore è rivolto sempre verso la mia cara Napoli e non ho mai abbandonato l’amore e la passione per la squadra del cuore. Nel luglio del 2015 conobbi il direttore della testata giornalistica “Gol del Napoli” Russo Antonio. Nacque subito una grande intesa ed amicizia che dura tuttora. Egli, ascoltando la mia storia, mi convinse a fondare un club a Monaco, un’idea che avevo già in mente da una decina di anni ma per impegni di lavoro o per difficoltà nel trovare una sede non trovava ancora realizzazione.

Poi eccoci qui, nel settembre dello stesso anno insieme ad amici di Monaco, ma tifosi del Napoli, fondammo il Club ed iniziammo la nostra avventura come club Napoli Monaco di Baviera. Risposero all´appello più di 100 tifosi tra ragazzi residenti a Monaco e amici conosciuti allo stadio in curva B negli anni passati. La nostra sede non è un circolo, non ha un bar, nè un ristorante, ma in compenso è frequentato da famiglie che amano trascorrere il tempo guardando la partita insieme e dialogando prima e dopo la partita davanti a piatti tipici napoletani, preparati precedentemente.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Episodi emozionati ce ne sono stati molti. Quello che ricordo volentieri è la prima promozione in A, forse perché la delusione di essere retrocessi era stata molto forte. Era la 37esima giornata di serie B se ricordo bene, il 4 giugno del 2000. Il Napoli era in trasferta a Pistoia, eravamo già un gruppo di amici (oggi soci) con un’unica passione. La sera prima con un lenzuolo improvvisammo uno striscione per il nostro beniamino del momento: Stefan Schwoch, l´artefice della promozione in serie A insieme a Stellone e compagni. Partimmo con due auto e giunti a Modena si aggregarono altri amici di Monaco, trasferitisi per lavoro da pochi mesi. Una volta arrivati a Pistoia, ci unimmo al tifo partenopeo giunto da tutta Italia per assistere all´incontro. L´emozione del gol di Schwoch congiunta alla consapevolezza che eravamo di nuovo in A fu una gioia immensa . Non sapevamo che da li a poco Stefan veniva scaricato dalla società e che, in seguito, avremmo vissuto epoche più amare, ma questa è un´altra storia. Tra invasione di campo e assalto ai nostri beniamini, feci la prima intervista con C21. Non so il motivo ma un gruppo di tifosi avversari ci prese a sassate e dovemmo scappare insieme ai telecronisti fortunatamente senza danni.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Nell´agosto del 2017 in occasione dell´Audi Cup svoltasi all´Allianz Stadion mi contattò Davide Uccella, l´inviato di C21 insieme a Fabio Giuglianelli, per dare testimonianza di come vivesse il tifoso Napoletano a Monaco questo evento sportivo. Uccella mi propose di fare alcune riprese in sede e di far conoscere la storia di alcuni emigrati napoletani. Ci fu subito collaborazione da ambo le parti che si tramutò in sincera e lunga amicizia.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Le difficoltà legate al club in questo momento difficile per tutti sono più umane che economiche: quello che manca di più a tutti noi è trascorrere il tempo insieme, vivere, condividere le nostre emozioni partita per partita, stringerci in un abbraccio dopo un gol o dopo una vittoria del nostro Napoli sia al club, che allo stadio.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

“Grazie per le lacrime di gioia che ci ho versato alle tue prodezze. Grazie per l’ amore che ci hai dato. Grazie per aver predicato il nostro credo (Napoli) in tutto il mondo. Grazie per aver difeso e sostenuto sempre la nostra città. Scusa se non abbiamo fatto abbastanza per te e non siamo stati capaci di aiutarti nel momento del bisogno. Avremmo voluto vederti per molto tempo ancora sul campo di gioco e nella vita. Per tanto tempo ancora da uomo libero”. Grazie Diego

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Giocatori a cui sono legato da tifoso sono tanti: Antonio Juliano, bandiera degli anni 70 legato ai primi ricordi allo stadio con mio padre, anche lui grande tifoso partenopeo; Paolo Cannavaro, giocatore che ha Napoli nel cuore. Ricordo che in occasione della partita di Coppa Uefa – Monaco1860 vs Parma – gli chiesi se lui avesse mai fatto ritorno a Napoli. Lui prontamente rispose: “subito anche a piedi”. Christian Maggio, grande uomo e professionista serio. Peccato che non gli fu data l´opportunità in quel Napoli Torino 2-2 di un saluto: lui con il suo inchino e noi tifosi con un caloroso applauso.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

I luoghi che consiglio fortemente sono:

il Rathaus, il comune di Monaco, che si trova nella zona pedonale di Marienplatz.

Castello di Nyphemburg

Deutschmuseum

Olimpia park e Englisch Garten

BMW Welt e BMW Museum

Allianz Arena

Hofbräuhaus, tipico locale che ti offre tutto l‘anno l´atmosfera dell’oktoberfest: birra a volontà e canederli con stinco di maiale.

