Vita da Club: l’USD Napoli Club Sassari

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La quarantunesima intervista all’USD Napoli Club Sassari del presidente Davide Umana.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Davide Umana, presidente e fondatore del Napoli Club Sassari. Siamo stati i primi a creare un club Napoli in Sardegna. Il club nasce nel 2015. Approfittando di un periodo di disoccupazione, decisi di unire la mia passione al lavoro aprendo un piccolo circolo. Pian piano, il passaparola ha fatto si che i soci potessero crescere di numero. Inizialmente vi erano solo dei piccoli gruppetti di persone che frequentavano l’associazione per le partite, oggi contiamo circa 40 iscritti.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

L’episodio più emozionante credo sia stato quando abbiamo organizzato il primo raduno dei Napoli club sardi. Erano presenti i 2 club ufficiali della Sardegna ed una piccola delegazione del centro Sardegna, il tutto si svolse a Oliena, paese natale di Gianfranco Zola .

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

L’aneddoto simpatico riguarda la nostra prima volta, al Sant’Elia, da sardi, per vedere la partita Cagliari-Napoli come club. Abbiamo organizzato la trasferta in pullman, da Sassari. Ad un certo punto iniziarono a scortarci le forze dell’ordine, fino allo stadio. Sembrava che stessimo andando in tribunale, talmente erano tanti gli agenti. E tra lo stupore generale ci furono tante risate.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

In questo brutto momento è dura per tutti. Abbiamo da poco avuto la possibilità di riunirci in una nuova sede grazie ad una parrocchia della città. Oggi è ancora in fase di allestimento, ma sarà pronta quando consentiranno la frequentazione dei club.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Se avessi Diego davanti a me non credo riuscirei a parlare. Per me che sono sardo, lui e’ stato il punto cruciale del mio amore per il Napoli. Grazie a lui ho iniziato a tifare Napoli e non a caso mio figlio si chiama Diego.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Oltre a Diego sono molto legato a Edmundo, Calaiò, Cavani, Lavezzi ed Hamsik. Ai giorni nostri tra i calciatori che sento più vicini c’è senza dubbio il capitano Lorenzo Insigne.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Chi verrà qui in vacanza (quando si potrà) non può non visitare il centro storico, le antiche mura e ovviamente il mare. Abbiamo anche una antica cultura culinaria basata sulla dieta mediterranea. Tanti sono i ristoranti e gli agriturismo che propongono il porcetto arrosto, simbolo della nostra cucina.

