Violenta scossa di terremoto in Molise, paura anche a Napoli!

Scossa di terremoto in Molise più precisamente nella zona di Campobasso, i sismografi dell’INGV hanno avvertito un forte sisma di circa 4,8 gradi di magnitudo della scala Richter: “[STIMA PROVVISORIA] terremoto Magnitudo tra 4.6 e 5.1 ore 23:52 IT del 28-03-2023, prov/zona Campobasso”, si legge nel lancio dell’INGV. Nella zona molisana si segnalano diverse persone in strada che hanno abbandonato i rispettivi edifici. L’epicentro è stato segnalato a 13 km da Agnone.

Il sisma è stato avvertito a Napoli, sono diverse le segnalazioni di residenti di quasi tutti i quartieri della città che hanno sentito distintamente il sisma anche nella provincia partenopea. Anche in Puglia e in Abruzzo il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente. Stessa cosa nel Lazio e nella Basilicata. Si spera che la scossa non dia seguito ad ulteriori sismi più forti.

Ecco l’immagine di dove è avvenuta la scossa di terremoto:

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati