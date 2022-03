VINICIO: “Il Napoli può vincere il campionato, occasione da non perdere! Sono napoletano, è bellissimo. Quella volta in cui stavo per abbandonare la panchina azzurra…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luis Vinicio, ex Napoli: “Quella per i miei 90 anni è stata una giornata bellissima, speciale. Ho ringraziato i giocatori del Napoli per avermi dato la possibilità di stare vicino a loro.

Li ho incitati al massimo per vincere questo campionato. Io sono a Napoli da tanto e ci resterò per sempre, essere napoletano è bellissimo. Ho detto a Spalletti di crederci. Tante volte vedo che la squadra fa un bellissimo primo tempo e poi il secondo così e così.

Bisogna arrivare fino in fondo nella migliore maniera possibile. L’occasione del campionato è da non perdere. In questi 90 anni ho vissuto una vita solare, ho costruito una famiglia e non desidero più nulla, ho avuto tutto. Dal primo giorno in cui sono stato con la squadra cercavo di fare la preparazione, tutto, da solo.

Ma vedevo che non c’era partecipazione come avrei voluto e questo mi faceva arrabbiare. Volevo che facessero tutto ciò che chiedevo nella preparazione atletica. Erano un po’ rilassati. Quindi gli dissi ‘O cambiate o domani mattina vado via’.

Alla fine sono cambiati e abbiamo ottenuto risultati con campionati stupendi. Maradona o Pelè? Nel senso napoletano sicuramente, Pelè è il brasiliano più grande di tutti. Inutili i paragoni, entrambi facevano sognare la gente”.

