“Vincere sempre la stessa competizione è annoiante…” Fabrizio Vettosi tra il sacro e il profano!

L’economista Fabrizio Vettosi ha parlato del bilancio del Napoli ai microfoni di Radio Marte, durante il programma Forza Napoli Sempre.

“Il Napoli ha confermato il ‘trade on’, facendo convivere risultati sportivi ed economici molto positivi. Riuscire a connettere la sana gestione di un’azienda di calcio a risultati sportivi brillanti non è da tutti. Il Napoli è stato stabilmente nelle prime posizioni, negli ultimi anni, pur restando virtuoso. Se vuoi arrivare sempre primo in campionato, cosa per me annoiante, hai anche tantissime possibilità di fallire. Non esistono più i cicli, nel calcio moderno, a meno che tu non decida di fallire. La Juventus ne è un esempio, perché è tecnicamente fallita. Vincere sempre la stessa competizione è annoiante, lo ripeto. La Juventus, lo dicevamo tutti, annoiava”.

Vettosi ha poi aggiunto:

“Il presidente del Napoli la pensa allo stesso modo? Secondo me, Aurelio De Laurentiis la pensa come me, sì. Stappo lo spumante, allora, se arrivo sempre secondo? Stappo lo spumante, se per arrivare sempre primo devo fallire. Il calcio attuale fa sì che non ci potrà mai essere un soggetto che vinca sempre, a meno che non metta a rischio l’equilibrio economico-finanziario. Lo hanno capito bene al Milan, dovevo ormai vivono nel modello Napoli. Il club azzurro è diventato un modello per tutto il calcio italiano”.

Entrando più nel dettaglio sulla questione bilancio:

“Il Napoli partiva da una posizione finanziaria netta di 55 milioni di euro di cassa positiva, ai quali va sommato tutto ciò che ha prodotto nell’esercizio 2022/23, straordinariamente positivo, perché il Napoli ha aggiunto maggiori ricavi da stadio e di natura commerciale. Per il solo stadio, sfioriamo i 40 milioni”.

