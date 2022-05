Vincenzo Morabito: “E un mercato in fermento, con Zielinsky verso la Germania”

Vincenzo Morabito, agente Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni, che riguardano il mercato del Napoli sia in uscita che in entrata, facendo capire he potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione in casa azzurra. Ecco le dichiarazioni , raccolte a Radio Marte Sport Live, dell’ agente Fifa, Vincenzo Morabito

Su Zielinsky …

” Mi dicono che, insomma, pare che abbia fatto in Germania, quindi penso che a questo punto lo hanno portato al Bayern. E chiaro che li non avra’ eccessive pressioni e potra’ esprimersi al meglio delle sue qualita’, e comunque ha pagato anche il cambio di tre allenatori, anche se ottimi, come Ancelotti, Gattuso e Spalletti, sul suo rendimento certamente ha pesato“

Su Mario Rui con possibile destinazione Lazio…

“Parlando di uscita, ecco tipo Mario Rui, che comunque è un calciatore che sicuramente puo’ imnteressare alla Lazio, visto anche il rendimento di Hisay, non è che sia stato uno di quelli su cui il Napoli ha puntato, non certo sulle sue qualità fisiche,ne tecniche, ma che ha fatto bene .Insomma Napoli si sta adeguando a quelle che sono le caratteristiche degli altri club, soprattutto quelli che.fanno la Champions Partecipano alle coppe a livello europeo, quindi calcio sicuramente che tiene conto di dinamismo, di intensità e soprattutto di fisicita'”

