Vincenzo Montefusco è convinto: “Il tecnico? È stato già preso! Giuntoli? Inutile trattenerlo”

Enzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex calciatore azzurro ha detto la sua sul possibile nuovo allenatore della formazione partenopea e non solo. Montefusco ha difatti sottolineato come Spalletti e Giuntoli siano oramai il passato.

“Io non ho mai parlato con te e tu hai sottolineato come il Napoli sia interessato a Frattesi, Scalvini e Berardi. Non so se Scalvini è pronto ma anche Kim quando è arrivato l’anno passato era un signor nessuno. Magari si poteva chiedere al sudcoreano di avere un contratto differente al Napoli. La clausola è troppo bassa per il valore reale del calciatore. Mancini? Per me il Napoli già un mese fa ha scelto il suo tecnico. Non credo che una società conosciuta a livelli internazionali possa programmare la stagione. Spalletti già due mesi e mezzo fa comunicò alla società il suo possibile addio. Il Napoli per programmazione è tra i club più precisi in Italia e quindi non credo sia possibile che non abbia ancora deciso chi guiderà la panchina partenopea. Su Giuntoli non vedo lo stesso problema: può andar via. Micheli e Mantovani sono davvero i veri top player del Napoli. Osservatori del genere non si trovano facilmente. Non capisco De Laurentiis che non vuol lasciar andar via Giuntoli alla Juve… Un direttore del genere non può restare bloccato in un rapporto che non vuol avere”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati