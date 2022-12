Vincenzo Grella: “Vorrei che lo scudetto lo vincesse il Napoli”

Vincenzo Grella, vice presidente del Catania ed ex calciatore, tra le tante, dell’Empoli, del Torino e dell’Australia, è intervenuto a 1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio.

“Quanto conta l’organizzazione di gioco per squadre come l’Asutralia? Credo sia la base. Una nazione più piccola con meno calciatori di livello deve basarsi necessariamente sulla compattezza e sull’unione del gruppo, con lo spirito adeguato e l’umilità giusta. Penso sia l’unico espediente per avere successo”.

Vincenzo Grella ha poi aggiunto:

“In Serie A questo concetto è rappresentato dal Napoli? Ci sono anche altre squadre come l’Empoli, che hanno sempre avuto questo spirito giusto, tendente alla creazione di un contesto nel quale sono lanciati tanti giovani interessanti per consentire loro di iniziare la carriera. Alla lunga il collettivo paga maggiormente rispetto al singolo”.

“Chi vince lo scudetto? Mi piacerebbe il Napoli, perché conosco Spalletti e il suo operato. Da sempre mi piace il suo modo di vivere e proporre calcio. Sebbene non sia un tifoso azzurro, mi diverte lo spettacolo in campo proposto da questa squadra”.

