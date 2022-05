Vince da per tutto, tranne che a Napoli!

Carlo Ancelotti, ieri trionfatore a Parigi nella finale di Champions League contro il Liverpool, ha vinto il suo 4°trofeo iridato e lo ha fatto con la squadra, che quest’ anno, nessuno quotava neanche come possibile qualificata ai quarti!

Si potrebbe dire, un bel finale per un tecnico definito definito bollito vi pare? Molti diranno, per salvare il proprio io, che comunque e’ il Real Madrid, serata storta per i ragazzi di Klopp…e cosi via, ma nel calcio sono i numeri che contano, e se lui ha vinto controvento, un motivo sicuramente c’e’.

Vincere nel silenzio

Nel girone di qualificazione, dove c’era anche l’Inter, l’unica nota stinata e ‘ l a sconfitta in casa con lo Sheriff per 2 a 1, poi tutte vittorie in casa e fuori! Ma ancora non basta per dare considerazione al Real. Pescato il Paris Saint-German dall’urna di Nion..

All’andata sconfitta (1 -0) rimonta a Madrid (3 a 1), si va ai quarti, con Mbappe che saluta! Ma niente, i favoriti sono altri. E la volta del Chelsea, a Londra finisce 3 a 1 per i blancos, ed a Madrid, partita tiratissima, 2-3 per il Chelsea, ma non basta, Real in semifinale! Ecco allora Guardiola, che tutti vedono come favorito per la vittoria finale. A Manchester la gara termina con un pirotecnico 4-3 per il City. Ma a Madrid, si compie il miracolo…

Fino al 90′ il City era in vantaggio 1 a 0, poi, una doppieta di Rodrigo nel giro di 60″ ed il Real , ch chiude con il terzo gol di Benzema al 95′, annienta il tiki–taka di Guardiola, e vola a Parigi, dove poi trionfa, con una squadra mai considerata possibile finalista!

Ma perche’ a Napoli non ha vinto…anzi e’ stato ammutinato!

Tutto nasce per un ritiro voluto da Adl , nel novembre 2019, e non da squadra e tecnico, poi l’ammutinamento, ma non era verso il tecnico, poi l’esonero prima della fine dell’ anno, il tutto perche’ il tecnico non era d’accordo sul ritiro, e andare contro il patron significa fine!

E come rispondere ad una domanda del tipo, perche si vince qualcosa d’importante altrove e non qui? Semplice, perche’ al Napoli basta arrivare dal 2°al 4° posto, e partecipare, solo partecipare, alle competizioni europee. Ma la colpa e’ stata di Ancelotti, e lui che voleva vincere qualcosa, visto che gia’ la societa’ era vincente….delle pretese davvero da bollito, o forse dovevo invertire il ragionamento?…Meditate gente…meditate

