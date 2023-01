Decisioni drastiche in arrivo dal Governo, per bloccare il fenomeno, degli scontri tra ultras, dopo quanto accaduto tra napoletani e romanisti.

Viminale, vietare le trasferte, questa l’aria che si respira al Ministero.

Dopo gli scontri di domenica, tra tifosi romanisti e napoletani, sono al vaglio decisioni severe, per reprimere tali situazioni.

C’è un vertice in corso al Viminale, tra i vertici della FIGC, con la presenza di Gravina e il ministro Piantedosi. Si vuole dare un segnale forte a tutto il movimento calcistico, l’intenzione è quella di vietare le trasferte fino al termine del campionato, ma non a tutti i club. L’ala più oltranzista al Viminale vorrebbe vietare gli spostamenti ai tifosi partenopei e giallorossi, residenti nel Lazio e in Campania. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma è ragionevole aspettarsi delle misure drastiche.

Lorenzo Casini presidente della serie A, ha parlato al termine dell’incontro con Piantedosi:

“Il Viminale sta valutando l’adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali, dopo l’accertamento sui fatti accaduti. Sono in corso di valutazione nell’osservatorio di oggi, ci sarà una riunione, poi deciderà il ministro dell’interno”

Si dice comunque soddisfatto il presidente Casini dell’incontro:

“Un vertice molto positivo, come lega serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi, tutti i partecipanti. Il focus è stato sulla sicurezza negli stadi, dentro e fuori. Sono stati portati dei dati degli ultimi anni, dove emerge che il numero degli scontri è diminuito. Questa collaborazione procederà in modo più intenso”

Tre ultras dei quattro arrestati sono stati già scarcerati. I tre romanisti accusati di rissa aggravata, presi subito dopo gli scontri, in quanto rei di aver bloccato un tratto dell’A1 e seminato il panico nell’area di servizio, di Badia Al Pino. Il GIP non ha ravvisato né necessità né urgenza, neppure la flagranza differita, ossia l’arresto possibile a 48 ore dai fatti. Il tifoso partenopeo invece arrestato, sarà processato nella giornata di domani. Dei 300 ultras coinvolti negli scontri, metà romanisti e metà napoletani, né sono stati individuati 200, previsti per tutti il DASPO.

Secondo le informative della DIGOS ad aspettare i napoletani a Genova, in realtà, c’erano quattro tifoserie coinvolte. Quelle di Sampdoria, Bari, Ternana e Verona. Un vero e proprio agguato preparato, che doveva avvenire all’esterno dello stadio Marassi.

I blocchi in autostrada con i tifosi romanisti, hanno fatto saltare il tutto. Da questo punto di vista, fortunatamente ci sono stati i fatti di Arezzo, in quanto l’agguato previsto avrebbe avuto conseguenze ben più gravi.

Questo il retroscena che emergerebbe dalle indagini della DIGOS, che sta analizzando filmati dell’esterno del Marassi, dove si riconoscono le tifoserie di Ternana, Verona, Bari e Doria. Anche i minivan partiti da Napoli, sono stati trovati carichi di spranghe, bastoni e pietre, segno di come anche gli ultras partenopei fossero a conoscenza, dell’appuntamento previsto.

Situazioni sulle quali va fatta estrema chiarezza, prima che gli episodi degenirino in forme più gravi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati