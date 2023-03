Vieri Snobba il Napoli: “In finale Champions arrivera’ solo un italiana…”

Intervenuto alla Bobo TV, l’ex bomber di Lazio, Juventus e Inter, Christian Vieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da persemprenapoli.it

“Tra le italiane in Champions io punto sull’Inter, per me è più forte come rosa rispetto al Benfica. Credo che l’Inter andrà in finale di Champions League”.

Ed è curioso notare che solo pochi giorni fa, sempre ai microfoni della Bobo TV, Vieri aveva elogiato oltre ogni misura il Napoli così come lo stesso Osimhen, considerato, non a torto, come uno dei centravanti più forti in circolazione insieme ad Haaland del Manchester City. Considerazioni che però, a quanto pare, non premiano la banda Spalletti nei pronostici. Da più parti in Italia si ha quella percezione che il Napoli possa fare male in Champions. Il cammino di Champions però dice tutt’altro visto che gli azzurri hanno vinto ben sette partite. Una sola sconfitta all’attivo, quella ininfluente maturata ad Anfield contro il Liverpool.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati