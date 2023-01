Vidigal: “Vi spiego chi sarà la chiave del match”

L’ex centrocampista del Napoli José Vidigal è intervenuto su Stanislav Lobotka ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il metronomo slovacco sarà, ancora una volta, l’equilibratore della squadra azzurra che affronterà la Roma.

Vidigal su Lobotka

“Il Napoli? Non deve pensare che è finita, c’è tanto da soffrire. Non bisogna perdere la testa e iniziare i festeggiamenti con anticipo. C’è una lotta dura da fare che comincia con Mourinho, che arriva motivato per vincere col primo in classifica. Dal punto di vista strategico Mou è forte, il Napoli deve fare come ora e giocare ogni partita come fosse l’ultima“.

Sulla Roma

“Affrontare questa Roma sarà strano, perché vedremo il catenaccio di un portoghese in Italia, cercando di fermare dal punto di vista offensivo il devastante Napoli. Sarà una Roma organizzata in difesa cercando di fare male nelle ripartenze“.

Su Lobotka

“Non è una sorpresa, lo conosciamo da tanto ormai. Sta facendo la differenza, è molto intelligente, sa gestire con e senza palla. Ormai è molto esperto nel posizionarsi e indispensabile per gli equilibri. Sarà la chiave“.

