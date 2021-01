[VIDEO] Victor Osimehn carico durante la riabilitazione

Victor Osimehn risulta negativo all’ultimo tampone Covid e inizia la riabilitazione. Il giovane attaccante nigeriano nelle sue stories di Instagram ha mostrato tenacia e voglia di fare in un allenamento intenso.

Tra scatti e colpi di testa il numero 9 azzurro non nasconde la voglia di ritornare ad allenarsi con i compagni per scendere in campo e tornare a disposizione di mister Gattuso. Ecco il video dell’allenamento di ieri:

