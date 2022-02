(Video)-Umberto Chiariello: “Scudetto al Napoli in tre mosse”

Nel corso del consueto appuntamento con “Campania Sport”, nel suo tradizionale editoriale, Umberto Chiariello, ha commentato la corsa allo Scudetto, alla luce della sconfitta dell’Inter nel Derby della Madonnina: “E’ una giornata straordinaria, perché avanti frana l’Inter in un derby regalato letteralmente al Milan. Senza quei minuti di follia con la doppietta di Giroud oggi i padroni del vapore si dovrebbero rendere conto che solo grazie a Inzaghi e la sua banda il campionato è ancora aperto…”.

In qualità di “padrone di casa”, Chiariello poi ha affrontato il tema della lotta al titolo dal punto di vista della squadra partenopea: “Il Napoli è rientrato nella corsa scudetto. Ma per far sì che accada devono realizzarsi tre cose. La prima, deve fare almeno 48 punti nel girone di ritorno. Raramente lo scudetto si è vinto a quota più bassa di 87 punti. Lo ha vinto una volta la Juve con 87 punti e un’altra volta con Sarri con 84. La seconda condizione è che l’Inter non faccia più di 40-41 punti. Sarebbe un girone di ritorno molto negativo per i nerazzurri...”.

La puntata di ieri del fortunatissimo format in onda su Canale 21 ha avuto il suo culmine con la previsione di Chiarillo: “Se l’Inter perdesse anche al Maradona ci sarebbe la terza condizione: cioè batterli nello scontro diretto!“.

RIVEDI CON NOI L’EDITORIALE DI UMBERTO CHIARIELLO:

