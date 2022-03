Nel corso del consueto appuntamento durante la trasmissione “Campania Sport”, Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan, che ha estromesso, magari solo momentaneamente, gli azzurri dalla corsa allo scudetto: “Sarà una maledizione, ma a Napoli i sogni muoiono sempre all’alba. Era la sfida per arrivare al primo posto in solitaria e il Napoli l’ha persa meritatamente. Ha giocato male, senza fare un tiro in porta. Per trovare il peggiore bisogna chiamare in correità tanti azzurri, perché alcuni sono stati proprio inesistenti. Insigne e Zielinski non hanno toccato palla, Politano evanescente. Fabian Ruiz addirittura inguardabile…“.

In qualità di “padrone di casa”, Chiariello poi ha voluto rimarcare la pochezza tecnico-tattico palesata dalla squadra partenopea: “La partita col Milan non chiude statisticamente le porte dello scudetto. La vetta è sempre a 3 punti. Forse 4 se l’Inter vince il recupero a Bologna. Ma offende come il Napoli non abbia giocato. Solo un quarto d’ora, che ha dato un po’ di speranza. Al di là di Osimhen, che si è dannato l’anima come un diavolo, dov’era il Napoli? Non c’è stato nulla di quella squadra capace di fraseggiare a centrocampo, uscire dal basso, far male con i suoi trequartisti, trovando la profondità e l’ampiezza. Non ha vinto un contrasto, spenta atleticamente. Ospina è stato il migliore…”.

La puntata di ieri del fortunatissimo format in onda su Canale 21 ha avuto il suo culmine con le parole di afflizione con cui Chiariello ha concluso il suo tradizionale editoriale, scovando una pungente analogia tra il calcio arrendevole del Napoli e l’atteggiamento di certi pugili, che rifuggono volontariamente dalla lotta: “Tanta è l’amarezza, perché il Napoli arriva sempre in questi momenti e poi si pianta. Siamo profondamente delusi da una partita non giocata. Il Napoli stasera è come quei pugili che perdono per no contest, senza tirare nemmeno un pugno. Questo fa male più della sconfitta. Avrei voluto vedere 11 leoni. Invece ho visto 11 mammolette spaurite!”.

