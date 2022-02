(VIDEO)-Umberto Chiariello: “Il pareggio tiene in corsa il Napoli”

Nel corso del consueto appuntamento con “Campania Sport”, Umberto Chiariello, ha commentato il big match della 25^ giornata tra Napoli e Inter: “II Napoli ha fatto ben sperare, se non addirittura illudere. Se c’è un rammarico è non aver chiuso il primo tempo con un doppio gol di vantaggio. Nella ripresa, invece, si dimostrato inferiore a questa Inter. Il secondo tempo dei nerazzurri ci dice che sono la squadra più forte del campionato. Sono entrati in campo con la determinazione necessaria. Hanno legittimato il pareggio, pur trovandolo con molta fortuna. Dimostrando la loro superiorità, già come nel derby per 70’…“.

In qualità di “padrone di casa”, Chiariello poi ha analizzato il gol del pareggio nerazzurro, arrivato forse troppo all’alba della seconda frazione di gioco, cambiando il piano gara di entrambe le squadre: “Lo svarione di Di Lorenzo è del tutto involontaria, la palla gli rimbalza sullo stico. In quella azione gli errori sono altri. Un assetto non proprio impeccabile a inizio ripresa ha fatto si che Dzeko si è avventato come un giovincello e da rapace del gol l’ha messa dentro...”.

La puntata di ieri del fortunatissimo format in onda su Canale 21 ha avuto il suo culmine con l’approfondimento tattico di Chiariello, in merito alle scelte conservative di Spalletti dopo aver subito l’1-1: “Dopo il pareggio, il Napoli si è chiuso a 5 in difesa cercando di non perderla. Se avesse perso, sarebbe stato eliminato dalla corsa scudetto. Se non puoi battere l’avversario aspetta la prossima occasione, è una vecchia tattica di guerra!“.

Chiariello ha voluto concludere il suo tradizionale editoriale con una considerazione sul valore delle contendenti in ottica scudetto: “Sono potenzialmente cinque i punti di distacco del Napoli dall’Inter, per lo scontro diretto a favore dei nerazzurri e la partita da recuperare. Mancano tredici partite. Il campionato è una corsa allargata; dietro ogni angolo c’è una possibile sorpresa. Questo pareggio, che delude un po’, è comunque importante, perché tiene in corsa gli azzurri nella lotta scudetto. Certo il sogno si è rimpicciolito un pò…”.

