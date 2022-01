(Video)-Umberto Chiariello: “Il calcio sta andando alla deriva”

Nel corso del consueto appuntamento con “Campania Sport”, Umberto Chiariello, ha tuonato nel corso del suo editoriale, contro la deriva che sta prendendo il cd. calcio moderno: “Dobbiamo uscire dal falso moralismo. Vanno rivisti i calendari, i procuratori e tutto il sistema di distribuzione dei soldi. Se non faremo così, si arriverà per forza alla Superlega dei super ricchi…”.

In qualità di “padrone di casa”, Chiariello poi ha affrontato i temi del mercato: “Il mercato di gennaio è asfittico, con pochi colpi eclatanti. Quasi mai, infatti, il Napoli fa mercato a gennaio. Altre società, invece, si stanno muovendo…“.

La puntata di ieri del fortunatissimo format in onda su Canale 21 ha avuto il suo culmine con gli strali lanciati su un certo modo di interpretare le dinamiche mercantili di talune società: “A Napoli la dobbiamo smettere. Se De Laurentiis tiene i conti in ordine non va bene. Se per vincere si indebita, neanche va bene presidente. Insomma, bisogna fare pace col cervello!“.

