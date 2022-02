(VIDEO)-Umberto Chiariello: “Campionato riaperto… e mo’ facite l’uommene!”

Nel corso del consueto appuntamento con “Campania Sport”, Umberto Chiariello, ha commentato i risultati della Serie A, in attesa del posticipo tra Cagliari e Napoli: “Solo scherzando, si sarebbe potuto dire l’Inter perde in casa col Sassuolo, il Milan pareggia sul campo della Salernitana ultima in classifica, l’Atalanta perde a Firenze e la Juventus pareggia nel derby col Torino. Ebbene, il libro dei sogni ha realizzato il nostro giardino fiorito dei pensieri belli…”.

In qualità di “padrone di casa”, Chiariello poi ha approfondito a quale sogno facesse riferimento: “Quando si parla di libro dei sogni evidentemente si pensa a qualcosa di irrealizzabile. Alla fine del girone d’andata sembrava che il Napoli non potesse ancora lottare per lo scudetto. La doppia sconfitta in casa con Empoli e Spezia orientava il giudizio sulla negativa. I tanti infortuni che avevano colpito la squadra; la frenata in casa del Sassuolo e i due persi, dopo aver dominato, gridavano vendetta. Poi il pareggio col Verona. Insomma, tutta una serie di segnali che facevano essere pessimisti...”.

La puntata di ieri del fortunatissimo format in onda su Canale 21 ha avuto il suo culmine con l’approfondimento sui numeri di Chiariello. Le cifre talvolta sono asettiche. Ma vanno pure interpretate, specialmente alla luce del trend nei risultati, sia del Napoli che delle altre contendenti al titolo: “Le evidenze statistiche dicevano che a 39 punti, dopo il girone d’andata, nessuno ha mai vinto uno scudetto. Significava fare una montagna di punti ritorno e soprattutto che chi sta davanti crolli. Questa doppia coincidenza sembrava impossibile. Il Napoli nel girone di ritorno doveva fare 48 punti, cioè il sul record storico fatto solo con Sarri. L’altra ipotesi era che l’Inter crollasse, e non si poteva proprio immaginare che ciò avvenisse…“.

Chiariello ha voluto concludere il suo tradizionale editoriale con una considerazione sul valore del Cagliari, strettamente connesso all’importanza della posta in palio: “Il campionato è veramente riaperto, ma il Napoli è perseguitato dalla malasorte. A centrocampo perde Anguissa, Lobotka e pure Fabian pare che non giocherà. Se Spalletti rischia Osimhen è proprio perché l’Inter ha perso in casa. Insigne si prova a recuperarlo per Barcellona. Chi pensa che il Capitano sia tagliato fuori non conosce il carattere di questo ragazzo, che vuole lasciare Napoli con qualcosa d’importante, che gioca con umiltà e sacrificio anche da terzino e mediano. Rigetto tutte le illazioni sulla mancanza di Insigne. In ogni caso, il Napoli va a Cagliari per vincere. Quando gli azzurri si trovarono nella stessa situazione a Venezia feci un tweet scherzoso e dissi ‘E mo facite l’uommene’. Ha portato bene, mi hanno chiesto di rifarlo!”.

