Victor “prende tempo” mentre Aurelio Tace. E tutto molto chiaro! Dunque chi attendeva il rientro rapido del Nigeriano, dopo la pesante sconfitta in finale di Coppa d’ Africa contro la Costa d’ Avorio, addirittura a disposizione del Tecnico Mazzarri nel delicatissimo incontro il Genoa, gara in programma sabato al Maradona alle 15, ebbene, resterà deluso!

Infatti è slittato a sabato l’arrivo allo scalo partenopeo, il che significa niente grifone! Voi direte, ma la società? Ottima domanda, la risposta però, e presente nei comportamenti del calciatore, come a dire: fai ciò che vuoi basta che non ti infortuni, altrimenti i 120 possono crollare!

Più o meno potrebbe essere questo il silenzio -assenso della società, che consente di poter agire come gli pare al Nigeriano, mancando di rispetto non solo ai propri compagni, ma anche a quel pubblico che spera in una sua venuta per risollevare le sorti di una stagione, che sta andando miseramente al macero!

Victor e quell’ antefatto ben diverso dal…Fatto!

Osi, quantomeno triste se non tristissimo per la sconfitta in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria contro la Costa d’Avorio, dovrebbe rientrare domani alla base Al più tardi giovedì in campo, ragionevolmente in tempo per poi guidare la squadra sabato al Maradona contro il Genoa

Ricordiamo che Il 27 dicembre è stato l’ultimo giorno di Victor Osimhen a Castel Volturno in questo 2023, Manca da Napoli esattamente da 78 giorni!

Il Nigeriano ora, resta uno dei pochissimi appigli per una squadra che ha smarrito sé stessa, in una stagione tormentata. E lui, agli amici ha fatto capire che ora Napoli e il Napoli saranno la sua priorità!

Intanto in Nigeria riceve il premio dal Presidente Nigeriano con una medaglia al valore, una cospicua somma di danaro, ed un appezzamento di terra…

Questa la narrazione iniziale che raccontava la speranza di rivederlo subito in campo, ma poi la realtà cambia, anche se la sostanza resta sempre la stessa. Lascia davvero senza parole questo lassismo societario che consente tutto ciò ad un suo tesserato, ma il padrone del Napoli è uno, non certo i tifosi!

Osi “sfarfalla” tutti, anche Mazzarri!

Acclarato che Osimhen non rientri prima di sabato, forse lo si vedrà contro il Barça in Champions, con il consenso silente del sig. De Laurentiis, penso a ciò che passerà nella testa al tecnico, già criticato più volte, che avrebbe voluto subito il Nigeriano a disposizione, visto anche un attacco spuntato fin da inizio campionato!

Ma anche lui, come i tifosi, dovrà fare di necessità virtu’, domani e San Valentino, giovedì lo sciopero dei Gabbiani che bloccheranno le vie aeree fino a venerdì, e sabato probabilmente atterrerà’ un volo, dalla Nigeria, che trasporta l’attaccante verso Napoli.

A questo punto, auguriamoci che il ciuccio, senza Osi, prenda a pedate a tal punto il grifone, dimostrando che Il ciuccio vola, e quindi può fare a meno di un irrispettoso ed arrogante attaccante, sempre più lontano e partente con il cuore e la mente! Anche questo un capolavoro di gestione firmato Collezione 2023/ 24 Adl!

