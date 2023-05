Victor , perche’ sei cosi nervoso? Cosa accade al Nigeriano?

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha attirato l’attenzione dei tifosi con i suoi recenti atteggiamenti strani e nervosi. Dalla sua reazione durante la sfida con l’Inter, quando si è arrabbiato per la sostituzione, alle sue assenze agli allenamenti e alla festa scudetto, ci si chiede se il giocatore possa essere influenzato dalle voci di mercato che lo vedono lontano da Napoli.

Durante la partita contro l’Inter, Osimhen ha mostrato evidenti segni di frustrazione quando è stato sostituito. La sua reazione, visibilmente arrabbiata, ha sollevato domande sul suo stato emotivo e sulla sua relazione con il mister Spalletti. Tuttavia, è importante considerare che il giocatore lotta per difendere il suo primato nella classifica capocannonieri di Serie A.

Osimhen, poi, è stato avvistato a Berlino in compagnia della sua fidanzata, alimentando ulteriormente le speculazioni. Inoltre, ha saltato due allenamenti, poiché, secondo quanto detto da Spalletti, ha alzato bandiera bianca per un’influenza, ma anche perché impegnato a Roma per il conseguimento della patente di guida.

La mancata presenza di Osimhen alla festa scudetto del Napoli ha suscitato ulteriori interrogativi sulla sua situazione. Anche Kvaratskhelia e Kim Min-jae non erano presenti all’evento. Mentre alcuni sostengono che la sua assenza possa essere dovuta a ragioni personali o impegni preesistenti, altri ipotizzano che la sua mancanza possa essere legata a questioni contrattuali e al suo futuro con il club, che vede lontano da Partenope sia Spalletti che Giuntoli.

È possibile che le voci di mercato che circolano attorno a Osimhen possano aver contribuito al suo atteggiamento instabile e alle prestazioni di discreto livello? Non si può escludere l’effetto che le voci di un possibile trasferimento possano avere sulle prestazioni e sul comportamento di un calciatore.

