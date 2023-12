Victor Osimhen vince il Pallone d’Oro Africano e torna sul caso TikTok

Victor Osimhen conquista il Pallone d’Oro d’Africa 2023, Il bomber nigeriano ha battuto gli altri due finalisti, Acraf Hakimi e Mohamed Salah, ed è stato premiato a Marrakech dalla CAF come calciatore africano dell’anno. Riconoscimento importante per l’attaccante del Napoli che arriva dopo l’ottavo posto nel Pallone d’ Oro Europeo, un posto nella Top11 dell’ultimo campionato e la palma di miglior attaccante e miglior giocatore dell’ultima Serie A dopo una stagione straordinaria chiusa con la conquista dello scudetto numero 3 del club azzurro.

Il bomber del Napoli però non dimentica, infatti è tornato anche sul “caso” TikTok e fatto chiarezza su quanto avvenuto: “Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis. Si è trattato, e mi dispiace usare questi termini, di uno stupido errore da parte di un individuo che ha pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare su un nostro momento cruciale.

Quel video non mi è piaciuto, ma De Laurentiis e suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me e mi hanno appoggiato. Loro mi hanno mostrato e spiegato la situazione. Quella persona che ha realizzato il video è stata poi molto gentile con me. Mi ha mostrato che era davvero dispiaciuto e poi abbiamo risolto tutto, quindi non c’è nessun caso. Adesso guardo al futuro, questa storia è ormai alle spalle”.

Victor Osimhen, gioia per il Pallone d’Oro d’Africa, ma ora c’è il Braga a cui pensare!

Il trionfo per la conquista del Pallone d’Oro d’ Africa, meritato da parte del nigeriano, potrebbe essere un buon viatico affinché ritrovi serenità, e soprattutto gol, che mancano al Napoli da inizio stagione. Infatti tra infortunio e poco feeling con il tecnico Garcia, poi esonerato, non si è ancora mostrato l’Osimhen dirompente dello scorso anno, e questo certamente è mancato non poco alla squadra Campione d’Italia.

Il calciatore è senz’altro imprescindibile dall’undici titolare e stasera potrebbe essere titolare contro il Braga. Si spera in una prestazione maiuscola con tanto di gol annessi. Ma resta a Mazzarri la scelta di come utilizzare il pallone d’oro africano.

