“Victor Osimhen vacilla su offerta dell’Al-Hilal, Adl fa muro. Pronto David per sostituirlo” Questa la situazione secondo Ciro Venerato

“Braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen“. Come raccontato dal giornalista RAI Ciro Venerato ai microfoni de ‘La Domenica Sportiva Estate’, trasmissione in onda sulle frequenze di RAI 2,

“l’attaccante nigeriano non vorrebbe andare in Arabia, però stavolta Al-Hilal ha messo sul piatto dell’entourage del calciatore azzurro un’offerta difficile da rifiutare: i sauditi gli garantirebbero uno stipendio da ben 35 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni”.

Il presidente De Laurentiis, come spiega Venerato “non vuole perdere il suo giocatore più rappresentativo e punta a tenerlo. Non lo darebbe via nemmeno per 200 milioni. La controproposta del presidente è quella di arrivare a 10 milioni di euro a stagione: pur di blindare il rinnovo, gli darebbe un mega ingaggio ed inserirebbe nel contratto una clausola valida per l’Arabia e per l’Europa, ma con cifre differenti. Non vuole darlo via, nonostante nei prossimi giorni sia atteso un rilancio arabo, perché il fondo PIF stanzierà un nuovo budget per il mercato trra mercoledì e giovedì”.

“Laddove Osimhen, contrariamente alle previsioni, dovesse andar via, il solo nome per sostituirlo sarebbe quello di Jonathan David. Il Napoli conosce già il prezzo: il Lille chiede 70 milioni per averne 60″.

