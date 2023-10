Victor Osimhen-rinnovo, la “farsa Tik Tok” conferma che non c’e’ volonta’ di accordo. Adl? Chi sa tace, e chi va via… si da pace!

Victor Osimhen tornato in patria per risolvere alcune faccende familiari, il Napoli gli ha concesso di poterlo fare, risulta ancora infortunato, e probabilmente i tifosi azzurri non lo vedranno in campo, con la maglia scudettata, non prima del ritorno dalla Coppa d’ Africa (13 Gennaio-11 Febbraio 2024)

Con il particolare rinnovo, che ha contornato l’estate del Napoli, tra si, no, ni…e’ so! L’ultimo si potrebbe interpretare come …so per certo che non firmera’ per motivi molteplici, ma soprattutto per uno, quesito che rivolgo a voi, dove li prende ADL 11 milioni di euro per il Nigeriano, se poi ai suoi compagni fa contratti al ribasso perche’ non puo’ contenerli? Senza dimenticare quali sono le reali intenzioni del patron, vista l’ ultima campagna acquisti, per il Napoli post scudetto?

Diciamo che il rinnovo sarebbe servito ad Adl di vendere Victor al prezzo piu’ desiderato, glielo consentiva il potere contrattuale, ma andando a scadenza, non solo dovrebbe venderlo a condizioni non consone alla mentalita’ presidenziale, ma chi ci dice che il buon Victor decida di rimanere a Napoli fino al 30 giugno 2025, fine del suo rapporto, proprio per “colpire” il presidente?

La verita’ potrebbe essere accostata al video, visto da tutti, fatto uscire dal Napoli, ad arte, su Tik Tok ricordate il caso rigori sbagliati? E la reazione del Noigeriano? Ed il licenziamento del social azzurro? Un po’ tutto “strano”, se si vuole raggiungere un fine positivo e distendere gli animi, visti gli esiti estivi. Ma il caso Garcia, delegittimato dal patron ed oggi ancora sotto la lente d’ ingrandimento, ha mostrato “la farsa” intorno alla quale e’ nasconta la verita’! E cioe’ , che Osimhen, con molta probabilita’ non rinnovera’ con il Napoli, sinceramente non e credibile la cifra offerta da Adl visto i limiti economici della societa’ oltre che la clausola da inserire nel contratto, ma non si sa’ se lo rivredremo ancora in maglia azzurra, in campo, fino a Giugno…

In pratica, chi sa tace, e chi va via si da pace, Osimhen oggi puo’ definirsi uno degli attaccanti piu’ forti d’ Europa, ed e’ giusto che ambisca a club di caratura superiore e che vogliono vincere tanto, oltre che guadagnare tanto, mentre il Napoli, che vince lo scudetto con merito dopo 33 anni, resta, sicuramente in alta classifica, ma una societa’ che ormai vive a conduzione familiare, quindi con dei limiti strutturali e patriarcali, che non consentono uan crescita, ma bensi’ di “galleggiare” senza, per ora, affogare!

Quindi, e concludo, il calcio e’ senz’altro il mondo delle bugie, dove pinocchio probabilmente sarebbe stato un grande manager, anche se Moggi li batte tutti!,Ma nel caso specifico, il naso e’ cresciuto a dismisura, e sembra giunta l’ora, sempre se l’ego patriarcale lo consenta, di mettere la parola fine a questa vicenda in modo trasparente, e sneza piu’ colpi di scena o fuori onda…Napoli e’ una citta’ di passione, e la squadra e’ un tassello importante del quotidiano vivere dei partenopei. Da qui e’ andato via Maradona, ed il ciuccio ha continuato ad essere sostenuto…Allora se le strade devono essere diverse, che lo si dicese ed Amen, ma questa fantomima fa solo male, e gli errori spesso possono diventare fatali! Vedi quest’ anno il doppio Addio Spalletti-Giuntoli, la deligittimazione del tecncico Garcia, poi i malumori di alcuni tesserati, insomma, perche’ a4iivare a tutto cio’ quando bastyerebbe poco per diventare grandi? La speranza e’ l’ulotima a morire…ma che si sbrigasse chi deve, perche’ i conti molte volte, non si fanno solo alla fine!

