Victor Osimhen, Quanta voglia di tornare

Victor Osimhen è pronto a tornare sul terreno di gioco. Il nigeriano si infortunò nella magica notte contro il Liverpool e dopo quasi un mese è pronto a lottare nuovamente per il Napoli.

Il centravanti nigeriano durante la sosta è rimasto a Castel Volturno a svolgere esercizi di recupero e allenamenti parziali. Contro il Torino il ballottaggio per il posto da titolare continua ad essere tra Simeone e Raspadori ma non è escluso un suo utilizzo. Salgono di molto, invece, le quotazioni in vista dell’Ajax e della Cremonese.

Osimhen, Ecco di seguito riportato il post social:

