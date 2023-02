Victor Osimhen, Pronto a spazzar via Higuain!

Victor Osimhen, Diciannove gol (19, avete letto bene) in venti partite (sì, proprio così), ventuno in venticinque se si contano anche le coppe. Non ci sono più parole per raccontare la stagione incredibile, meravigliosa, che sta vivendo da protagonista anche nell’anticipo della 24a giornata del campionato di Serie A che oggi pomeriggio ha visto il Napoli di Luciano Spalletti espugnare pure il Castellani di Empoli per 2-0 grazie ad un autogol e ad una rete del nigeriano. Re assoluto della classifica marcatori con ben sei reti di vantaggio su Lautaro Martinez secondo e sette su Lookman terzo, il bomber azzurro – scrive Tutttomercatoweb.com – sta viaggiando al ritmo di (quasi) un gol a partita e il rammarico, considerati i suoi numeri da urlo, è sicuramente quello di essersi dovuto fermare per ben quattro giornate di campionato.

Motivo? L’infortunio al bicipite femorale di inizio stagione. Se non avesse saltato le sfide con Spezia, Milan, Torino e Cremonese, rispettivamente dal 10 settembre al 9 ottobre, l’ex Lille oggi potrebbe godersi con ogni probabilità persino qualche gol in più, sognando di infrangere il record di realizzazioni in una singola stagione di Serie A che appartiene tuttora all’argentino Gonzalo Higuain (2015-2016) e all’italiano Ciro Immobile (2019-2020) con ben 36 centri all’attivo. Archiviata virtualmente la pratica Scudetto del Napoli, Osimhen corre contro il tempo e a suon di gol spera di scrivere ulteriormente la storia, consapevole che non sarà affatto facile ma neanche impossibile.

