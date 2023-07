Victor Osimhen non chiede solo soldi…Ma capire i programmi futuri del Napoli

Victor Osimhen è arrivato a Dimaro nella giornata di ieri per aggregarsi ai suoi compagni di squadra. Presente anche il suo agente, Roberto Calenda, che ha avuto un primo incontro con il presidente De Laurentiis. Il Napoli, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è ottimista sul rinnovo del suo attaccante, ma c’è il nodo della clausola. Ecco quanto si legge sul quotidiano milanese:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis, nella veranda dello Sport Hotel Rosatti, dove il nell’ampia sala che è il suo quartier generale in Trentino, ha ricevuto nel primo pomeriggio l’agente del centravanti africano, Roberto Calenda, che ha accompagnato fino alla Val di Sole quello che non è solo un assistito ma una persona cui l’agente è molto legato”.

“Nonostante le apparenze esterne, visti i grandi interessi che sposta Osimhen, il rapporto fra il club, il giocatore e il suo agente sono ottimi. Nessuno strappo. Nel senso che mai il calciatore ha fatto dichiarazioni che in qualche modo lo allontanassero dal Napoli, tutt’altro. In una recente intervista rilasciata in Nigeria Osimhen ha dichiarato il suo amore per il Napoli e per Napoli, ma, scrive la rosea, questo non significa che poi sia semplice trovare un accordo per prolungare il contratto, come vuole il Napoli.

De Laurentiis, e lo ha anche detto pubblicamente, punta a rinnovare un contratto che scadrà nel 2025 per altri due anni. Al tempo stesso però la sua richiesta di 200 milioni di euro al PSG – che ne offriva cento – ha decisamente cambiato lo scenario. Perché l’agente Calenda chiede una consequenzialità sull’ingaggio in rapporto a quella valutazione. Mentre il Napoli attualmente è disposto ad alzare lo stipendio al suo cannoniere fino a 6,5 milioni di euro più bonus. In pratica si tratterebbe dell’ingaggio più alto mai pagato dal club azzurro. Uno sforzo notevole ma che ancora non convince la controparte. Così come sembra alta la clausola per liberarsi che il Napoli vorrebbe fissare a più di 100 milioni”.

“Osimhen e il suo agente non stanno impostando solo una trattativa economica. I soldi sono importanti ma un centravanti di queste potenzialità non ha problemi a guadagnarne tanti. Solo che a 24 anni guardi avanti e Victor vuole crescere, come calciatore e anche come risultati.

A Napoli sta bene e vuole anche continuare a vincere, perché ci ha preso gusto dopo essersi inebriato con lo scudetto. Per farlo però servono programmi e investimenti. In un certo senso, prima di firmare per un accordo a scadenza di quattro anni, più che ai soldi Osimhen e il suo agente vogliono capire se Napoli sarà ancora la scelta giusta da fare per le ambizioni del centravanti nigeriano”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati