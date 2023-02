Victor Osimhen, I suoi numeri sono da urlo!

Con il gol contro l’Empoli Victor Osimhen entra nel tabellino dei marcatori per l’ottava volta consecutiva in serie A. Il 24enne nigeriano ha iniziato la sua striscia di gol l’8 gennaio scorso nella partita fuori casa del Napoli contro la Sampdoria, per poi continuare a segnare contro Juventus (2 reti), Salernitana, Roma, Spezia (2 reti), Cremonese e Sassuolo. In questa speciale classifica, meglio di lui hanno fatto solo Trezeguet (Juventus 2005-06) e Immobile (Lazio 2019-20), segnando 9 partite consecutive, poi Pascutti (Bologna 1962-63) per dieci incontri mentre il record con 11 partite di fila in gol se lo dividono Batistuta (Fiorentina 94-95), Quagliarella (Sampdoria 18-19), Cristiano Ronaldo (Juventus 19-20). Ma non solo. Con il gol contro i toscani, Osimhen arriva a 19 reti in campionato, le stesse che Ciro Immobile, a inizio campionato, aveva predetto che l’attaccante del Napoli avrebbe segnato in tutta la stagione. Ma mancano ancora 14 partite.

Victor Osimhen, Ecco il tweet dei suoi numeri…

#EmpoliNapoli Osimhen arriva a OTTO partite consecutive in gol in Serie A: ora ha davanti solo



11 Batistuta (Fiorentina 94-95), Quagliarella (Sampdoria 18-19), C. Ronaldo (Juventus 19-20)

10 Pascutti (Bologna 1962-63)

9 Trezeguet (Juventus 2005-06), Immobile (Lazio 2019-20) — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 25, 2023

