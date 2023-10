Via Rudi Garcia? De Lauretiis ha un solo nome in testa

Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua scelta: Antonio Conte è l’uomo della rinascita e del futuro del Napoli. È l’unico candidato serio e autorevole, nonostante la proposta dell’allenatore basco Lopetegui. Il presidente lo aveva preso in considerazione a maggio, ma aveva fatto altre scelte. Ora, secondo il Corriere dello Sport di oggi, la voglia di avere il tecnico ex Inter è tornata.

L’ostacolo è lo stipendio, ma ora dipende soprattutto da Conte

I colloqui sono concreti, c’è una trattativa in corso che sta crescendo, raggiungendo picchi di ottimismo. L’unica cosa che resta da fare è trovare un compromesso sugli anni e sullo stipendio. L’ultimo stipendio di Conte in Premier League era di circa 8,5 milioni di euro netti. Secondo il giornale, ora spetta al tecnico dare una risposta. Una volta accettata, sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Il sistema: 4-3-3 o 4-4-2, ma è tutto da vedere

In queste ore, gli esperti si sono concentrati sulla scarsa adattabilità del Napoli al 3-5-2, che è diventato il marchio di fabbrica di Antonio Conte negli ultimi anni, a partire dalla rinascita della Juventus, proseguendo con l’Italia e lo scudetto dell’Inter e persino al Tottenham. Il Napoli di Conte giocherebbe con una difesa a quattro, due o tre centrocampisti e un tridente in avanti in caso di necessità.

